I sei candidati sul porto. Dalle strategie di viabilità al doppio ruolo di Sapir

Porto e logistica, è su questo che si sono confrontati giovedì sera al Grand Hotel Mattei su iniziativa del Propeller Club sei (su sette) candidati a sindaco alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Di fronte a una platea di 200 operatori, hanno risposto a undici domande uguali per tutti e trasmesse in anticipo, Alvaro Ancisi (Lega Ancisi Sindaco – LpRA – Pdf e Ambiente & Animali), Alessandro Barattoni (centrosinistra Pd – Pri – AVS – M5S – Progetto Ravenna – Ama Ravenna), Nicola Grandi (centrodestra FdI – FI – Viva Ravenna), Maurizio Miserocchi (Ravenna al Centro), Morgese (Dc), Veronica Verlicchi (La Pigna). Assente per motivi di salute Marisa Iannucci (Rifondazione Comunista – Potere al Popolo – Ravenna in Comune e Pci), che aveva inviato le proprie risposte, ma la mancanza di tempo non ha consentito di leggerle. Incalzati dalle 11 domande del presidente del Club, Simone Bassi, e interrotti allo scadere dei due minuti per le risposte dal presidente del Gruppo Giovani, Filippo Bongiovanni, i candidati hanno espresso le loro idee, ma non ci sono state grandi difformità, tranne che sulla società Sapir.

Più o meno preparati, hanno condiviso le strategie principali che riguardano viabilità, trasporto ferroviario e interventi per migliorare il traffico, come il secondo passaggio sul Canale Candiano e la seconda uscita dal porto San Vitale. Sulle strade Miserocchi, Ancisi e Verlicchi hanno criticato il Comune per le mancate promesse. Qualche distinguo sull’energia. Miserocchi prevede un bagno di sangue per il parco eolico Agnes. Verlicchi, pur favorevole in linea di principio, ha chiesto che non ci siano "speculazioni", mentre Morgese è favorevole alle rinnovabili e alla cattura dell’anidride carbonica. Grandi ha chiesto di puntare alle compensazioni e all’indotto occupazionale. Le differenze sono emerse, invece, tra Barattoni e i suoi antagonisti sulla doppia funzione di Sapir, immobiliarista e terminalista. Il candidato del centrosinistra ha sostenuto che la società ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del porto, puntando su formazione, sicurezza e diversificazione dei traffici e sarà centrale, insieme all’Autorità Portuale, nel completamento del terminal container e della seconda via di accesso. Ha sottolineato anche l’importanza di mantenere una presenza pubblica nel suo azionariato. Tutti d’accordo sul mantenimento dell’attività immobiliare di Sapir legata alla gestione dei 200 ettari di aree logistiche, ma per Ancisi e Verlicchi il Comune non deve tenere quote del business portuale.

Sempre Ancisi e anche Morgese hanno chiesto una maggiore trasparenza nella gestione. "Dovrebbe riferire in consiglio comunale" ha detto Ancisi. Grandi sull’attività di terminalista, ha affermato che non è un "peccato" pensare di vendere quella parte. Alla domanda sul nuovo presidente dell’Autorità Portuale, per Verlicchi e Ancisi sarebbe stato opportuno nominare un manager ravennate ritenendo elemento fondamentale per svolgere quel ruolo la conoscenza della realtà portuale. Al terminal crociere è stato riconosciuto l’importante impatto positivo sul turismo, ma è stata sottolineata da tutti la necessità di risolvere il problema della viabilità a Porto Corsini. Grandi ha proposto per Ravenna Incoming un azionariato diffuso per reperire risorse da investire a favore della mobilità dei croceristi e Morgese pacchetti turistici collegati alle crociere. Nessun applauso, interventi e commenti da parte del pubblico, perché erano "sconsigliati".

Maria Vittoria Venturelli