I sensori per le frane

Al via la sperimentazione del progetto Aims, cofinanziato nell’ambito dell’Interreg Ipa Adrion Programme (2021-2027), nato per sviluppare una piattaforma di gestione dati e testare sistemi avanzati, anche con il supporto di modelli di intelligenza artificiale, per il monitoraggio del rischio frane nella regione Adriatico-Ionica. "Il sito pilota individuato per applicare il sistema in Emilia-Romagna – spiega Laura Saragoni di Romagna Tech – è l’area Settefonti, a Casola Valsenio. La sperimentazione sarà condotta da Romagna Tech, partner del progetto, in collaborazione con l’Università di Bologna e il Comune di Casola Valsenio". La regione Adriatico-Ionica, infatti, risulta infatti particolarmente vulnerabile alle frane, come purtroppo è risultato evidente anche nel maggio 2023. "Nell’area di Settefonti – specifica Matteo Comandini, referente tecnico di Romagna Tech – sono stati montati 21 sensori, che dialogheranno con la rete LoRaWan gestita da Lepida. I dati inviati dai sensori permetteranno un monitoraggio dell’area e la gestione di azioni di mitigazione del rischio da frana".