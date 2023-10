I settant’anni di Confartigianato

Confartigianato della provincia di Ravenna ha celebrato quest’anno i settant’anni della propria fondazione, avvenuta nell’ormai lontano 1953 per iniziativa di un gruppo di imprenditori artigiani, conosciuti e stimati per i propri principi morali, valori etici e capacità professionali, che decisero di impegnarsi in prima persona nella difesa dell’autonomia della categoria. Si chiamavano Ferdinando Francesconi, Guido Errani, Leo Giuliani, Giuseppe Ruffini, Raimondo Marocci, Lugi Casadio, Pietro Montanari, Domenico Navoni, Guglielmo Cornacchia, Cesare Lusa, Montenegro, Ciani, e vollero creare una ‘libera federazione dell’Artigianato’:

"Noi – fu il messaggio d’apertura – ci rivolgiamo a quanti hanno a cuore l’avvenire dell’artigianato, vanto e ricchezza della nostra patria, a quanti sanno che la storia dell’artigianato italiano è la storia di uomini liberi, di uomini gelosi della loro dignità di liberi produttori, a quanti aspirano a ritrovare in una organizzazione veramente apartitica, la fratellanza che animava le antiche associazioni di mestiere, cui tanto deve la civiltà del nostro Paese". L’impegno che quegli imprenditori si accollarono fu notevole, e fecero molti sacrifici per guadagnarsi la fiducia degli imprenditori, raccogliere le nuove adesioni, darsi gradualmente una struttura che agli inizi fu sostenuta soprattutto dal volontariato e dalla passione. Nata quindi come Fapa, Federazione autonoma provinciale artigiani, in questi 70 anni, e nonostante gli enormi sconvolgimenti di carattere tecnologico, organizzativo e sociale, l’associazione ha sempre voluto proseguire con fermezza nella direzione tracciata dai propri fondatori, con valori immutati nel tempo: coinvolgendo i propri associati, facendoli partecipare attivamente alla vita associativa e, soprattutto, ponendoli al centro della propria azione sindacale di tutela e di rappresentanza. Una ‘casa’, quella degli artigiani, che è cresciuta nel tempo, investendo sulle persone e sulle tecnologie, per affiancare 7 decenni di progresso e innovazione.

E così, dopo la prima, storica sede in via Corrado Ricci, negli anni ‘60 la sede di Confartigianato si è trasferita in via Paolo Costa. All’inizio degli anni ’80 è stato costruito il palazzo in via Darsena e poi, proprio trent’anni fa, la definitiva scelta dell’attuale sede in viale Berlinguer. Oggi, Confartigianato della provincia di Ravenna è una delle 104 associazioni territoriali che compongono il Sistema Confartigianato, la più grande associazione italiana di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle piccole imprese, proponendosi alle aziende come un partner per nascere, competere e crescere in un mercato in continua evoluzione, grazie ad una capillare ed efficace rete di servizi integrati e personalizzati.

Nella nostra provincia, le quasi 4.000 aziende aderenti all’associazione possono contare infatti su servizi all’avanguardia, anche online, su sedi funzionali e su una struttura nella quale operano circa 200 persone che, ogni giorno, si impegnano per garantire risposte ad ogni esigenza aziendale, in modo che gli associati possano focalizzare tutte le loro energie e tutto il loro tempo a sviluppare le proprie idee imprenditoriali, lasciando incombenze e burocrazia a chi li segue passo a passo e garantendo loro la massima tranquillità e sicurezza.