I Sikh che liberarono Lugo: "Vogliamo ricordarli"

Durante la Seconda guerra mondiale, la Liberazione di Lugo dalle forze di occupazione nazifasciste avvenne il 10 aprile del 1945 durante la battaglia sul Senio, lungo il quale le forze alleate si erano attestate alla all’inizio dell’inverno del 1944 dopo la Liberazione di Bagnacavallo. Tra i soldati in forza al contingente alleato che liberò la città vi erano anche gli indiani, infatti il monumento all’incrocio tra via Mentana e viale Europa è dedicato al 1st Jaipur infantry, composto da soldati indù. Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro in municipio a Lugo tra la sindaca Elena Zannoni, l’assessore Gianmarco Rossato e la comunità Sikh. È stata l’occasione per riportare agli esponenti dell’amministrazione comunale anche un’altra parte di quella storia successa ormai 80 anni fa. Enio Iezzi, giornalista, storico e scrittore lughese, ha infatti accompagnato la delegazione perché sta ricostruendo gli spostamenti dei militari Sikh che furono impiegati anch’essi durante la Liberazione. "Non sono stati i primi a entrare in città – ha spiegato l’assessore alla Cultura – ma hanno contribuito nelle battaglie che hanno interessato la prima periferia, molto probabilmente nella zona di via Quarantola e via Piratello".

Gli esponenti della comunità Sikh chiedono di poter approfondire gli studi per cercare di capire l’effettivo impiego dei soldati e, se possibile, poterli ricordare pubblicamente in qualche modo. "Erano ragazzi molto lontani da casa – continua l’assessore –, in un Paese straniero, che contribuirono a ridarci la libertà senza neanche sapere dove si trovassero esattamente. Inoltre ci hanno raccontato che quando i sopravvissuti tornarono in patria non furono per niente assistiti". Un incontro che ha molto colpito anche la sindaca che si è detta disponibile "a ragionare, insieme all’amministrazione, su come poter ricordare al meglio questi soldati". Le tempistiche sono legate allo studio storiografico che si sta svolgendo. "Cercheremo di aiutare per quanto possibile nella ricostruzione, la più minuziosa possibile – spiega l’assessore –, della storia di quei giorni. Anche per poter avere un’idea precisa del luogo dove poter inserire una targa o erigere un cippo. Sicuramente una loro delegazione sarà presente il 10 aprile prossimo, negli 80 anni dalla Liberazione. Non penso che sarà pronta la lapide o il cippo, ma questo non toglie che questo possa essere poi fatto successivamente". Gli studi ora proseguiranno per dare il giusto merito anche a quei soldati dimenticati che contribuirono a rendere libera questa terra. Matteo Bondi