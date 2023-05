I sindacati: "Bisogna fare luce sulle cause"

"L’attenzione da parte nostra resterà alta finché non verrà fatta luce sulle cause che hanno comportato questo incendio, mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici che in quel momento si trovavano in turno". Lo affermano le organizzazioni sindacali di categoria, Flai Fai e Uila della provincia di Ravenna unitamente alle confederazioni Cgil Cisl e Uil, esprimendo profonda preoccupazione per l’incendio avvenuto ieri mattina alle distillerie Caviro stabilimento di Faenza.

"Non possiamo esprimerci su quanto accaduto fino a quando le autorità competenti non avranno concluso le loro indagini e, in attesa che questo avvenga, avanziamo già la richiesta di un incontro alla direzione aziendale di Caviro oltre che alle istituzioni del territorio, in quanto siamo molto preoccupati, oltre che per i danni strutturali e occupazionali, anche per l’impatto ambientale sulla comunità di Faenza".