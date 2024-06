I sindacati: "Grave infortunio al porto, necessario fare luce"

"Grande preoccupazione" per "l’infortunio sul lavoro avvenuto nella notte tra lunedì e martedì al porto all’altezza del terminal Nord". I sindacati Cgil, Cisl e Uil, assieme alle categorie edili di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, parlano di un lavoratore "rimasto gravemente ferito". Si tratterebbe di un addetto di un’azienda edile, impegnata nei lavori in appalto, all’interno del porto di Ravenna e colpito duramte la movimentazione di un tubo, e poi trasportato al Bufalini. "In attesa che le indagini possano fare luce i sindacati manifestano piena vicinanza al lavoratore e rimarcano la massima attenzione verso le condizioni di salute e sicurezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori", concludono (foto d’archivio).