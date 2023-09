I sindacati: "Mezzi più grandi. Ci sono, perché non usarli?"

E’ davvero un periodo di assestamento quello che gli studenti dovranno sopportare prima che i bus diventino capaci di far salire ciascuno di loro in direzione delle loro scuole? I sindacati sembrano convinti che non si tratti solo di ‘lasciar passare la nottata’: "da un lato ci sono le oggettive difficoltà legate alla partenza della scuola – fa notare per la Fit-Cisl Raffaele Rossi –, legate al numero di studenti stimato a inizio anno e a quello di bus che è stato previsto per il servizio, il quale può non essere del tutto in linea con l’effettiva mole di ragazzi che si presentano alle fermate del bus. Dall’altra dobbiamo evidenziare come Start Romagna disponga effettivamente di bus più capienti: sono infatti stati acquistati mezzi di quindici metri di lunghezza capaci di ospitare circa venti persone in più rispetto alle 75-78 che normalmente è in grado di caricare a piena capienza uno dei bus attualmente in servizio. Ci risulta però che quei nuovi bus siano in servizio solo nei bacini di Forlì e Cesena. Se ne avessimo in dotazione a Ravenna queste difficoltà potrebbero essere risolte".

Su questo aspetto l’amministratore unico di Agenzia Mobilità Romagna, Guido Guerrieri, sottolinea come "esista un piano d’investimenti che prevede il rinnovo del parco autobus per tutti i bacini, compreso quello di Ravenna. Penso ad esempio alla navetta-mare a doppia cassa, recentemente introdotta. Nella scelta dei bus dobbiamo però anche fare i conti con la percorrenza e il tracciato delle strade: non tutte le linee sono idonee ad avere bus di quelle dimensioni". Per quanto riguarda le difficoltà riscontrate con la partenza delle scuole "stiamo verificando le criticità con l’obiettivo di superarle. A volte si riesce ad apportare le modifiche necessarie, in altri casi non si è in grado di sopperire a tutte le esigenze. Ma con l’arrivo degli orari scolastici definitivi la situazione si dovrebbe assestare".

C’è però anche dell’altro: "la gratuità dell’abbonamento per i ragazzi nati fino al dicembre 2009, decisa dalla Regione, ha incoraggiato l’utilizzo dei bus, il che è senz’altro un elemento positivo. Tuttavia sarebbero stati necessari investimenti più massicci per adeguare l’offerta alla maggiore domanda. Inoltre le risorse messe in campo durante la pandemia, che hanno consentito di viaggiare su bus meno affollati, sono terminate. E si è tornati dunque all’affollamento che conoscevamo. Detto questo – prosegue Guerrieri – la riapertura delle scuole è da sempre uno dei due momenti critici dell’anno, durante il quale ci si può vedere costretti a fare quanto possibile per rimodulare l’offerta. Un secondo momento critico coincide con l’arrivo dei mesi più freddi, quando il numero di coloro che scelgono l’autobus può aumentare".

f.d.