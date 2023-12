I sindacati spengono il Natale. Sciopero di 8 ore dietro le vetrine: "Ora basta, il contratto ci spetta"

Lo sciopero di otto ore del turismo e del commercio fa tappa anche a Ravenna e domani il rischio è quello di vedere, proprio alla vigilia del Natale, esercizi commerciali chiusi o comunque a corto di organico, dal negozio di vicinato alla grande distribuzione. Infatti sono potenzialmente oltre 50mila i lavoratori interessati allo sciopero organizzato da Filcams-Cgil, Fisascat-Uil e UIltucs-Uil e dalla città bizantina partiranno 5 bus diretti a Milano in rappresentanza dei lavoratori del settore coinvolti dal corteo che partirà da piazza Castello alle 9.30 per poi arrivare a piazza Sempione, Arco della Pace, dove alle 11.30 si terrà materialmente la manifestazione interregionale che riguarda Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Si stima un’adesione vicina all’80%. Lo slogan della manifestazione riassume le ragioni della protesta: "E’ l’ora dello sciopero. Il contratto ci spetta".

"Stiamo parlando di comparti – hanno spiegato le tre sigle sindacali ieri in conferenza stampa a Ravenna – in cui i contratti collettivi nazionali non sono rinnovati anche da cinque anni". E i sindacati di categoria, di fronte a una totale chiusura delle controparti, hanno deciso di proclamare uno sciopero di otto ore per poter riaprire i tavoli di trattativa al fine di sottoscrivere i rinnovi contrattuali, commentano Cinzia Folli, Gianluca Bagnolini e Carlo Sama rispettivamente di Filcams Cgil Ravenna, Fisascat Cisl Romagna e Uiltucs Uil Ravenna. "Purtroppo – ha spiegato Cinzia Folli di Filcams-Cgil - le controparti tendono a dilatare i tempi della trattativa all’infinito e a fare proposte tese alla restituzione di diritti e parti di salario irrinunciabili. Alcune associazioni, come Confcommercio, hanno addirittura chiesto di rivedere al ribasso la quattordicesima, di diminuire permessi e gli scatti di anzianità".

Tutto questo mentre i due comparti del turismo e del commercio sono in netta ripresa e l’emergenza salariale si è acuita senza che vi sia stato alcun intervento da parte delle aziende. "Si poteva pensare – ha detto con forza Carlo Sama segretario generale della Uil di Ravenna – almeno ad un rinnovo della parte retributiva di contratti che sono scaduti addirittura dal 2019 ma i datori di lavoro non ne hanno voluto sentire parlare nonostante il turismo sia andato benissimo e anzi Ravenna abbia fatto regestare un incremento delle tariffe degli hotel di oltre il 20%". Idem nel commercio dove l’astensione dal lavoro riguarda sia i negozi di vicinato sia la grande distribuzione. "Purtroppo non sono differenze tra cooperative e datori di lavoro privati ma ci teniamo a ribadire – l’atteggiamento, speculativo, poco serio e irresponsabile dei datori di lavoro rispetto a lavoratori – ha spiegato il segretario di Fisascat Cisl Gianluca Bagnolini – che anche durate il Covid non si sono mai tirati indietro e hanno permesso agi italiani di andare avanti. Allora tanti complimenti che poi si sono rivelati vuoti. Dopo la pandemia non dovevano neppure servire le trattative: servivano subito aumenti economici per poi parlare della parte normativa. E invece niente: la ricompensa, si fa per dire, è che ci sono in vigore contratti, come quelli degli alberghi, stipulati nel 2014. Da parte nostra vigileremo sulle eventuali condotte antisindacali durante lo sciopero che segnaleremo all’Ispettorato del lavoro".

Giorgio Costa