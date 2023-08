I sindaci a Figliuolo: "Servono più risorse"

Servono più risposte, ma soprattutto più certezze. Perché "Il clima di incertezza che accompagna la fase post emergenziale acuisce l’esasperazione di famiglie e aziende che non hanno prospettive certe sulla ripartenza". I sindaci dei nove Comuni dell’Unione della Bassa Romagna hanno inviato una lettera, la seconda in poche settimane, al commissario straordinario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo e al sub-commissario e presidente della Regione Stefano Bonaccini.

La lettera è stata inviata in vista del tavolo tecnico in programma oggi. Al primo posto c’è la necessità di ulteriori risorse: "Servono misure integrative a quelle già messe in campo – scrivono i sindaci – , risorse ulteriori da distribuire con modalità chiare e semplici e in tempi congrui alla tipologia di intervento. Il termine fissato a fine ottobre per la rendicontazione del contributo di immediato sostegno, per esempio, risulta non adeguato in ragione dell’impossibilità per molte famiglie di completare i lavori di ripristino e di pagarli entro la scadenza fissata. Il clima di incertezza che accompagna la fase post emergenziale acuisce l’esasperazione di famiglie e aziende che non hanno prospettive certe sulla ripartenza".

I primi cittadini ricordano che gli enti locali hanno sostenuto spese per lavori urgenti che sono stati ristorati solo in parte e molti non sono stati finanziati. "Gli enti locali hanno, inoltre, subito essi stessi danni al patrimonio che sono stati censiti, ma per i quali non si è ancora ricevuto alcun riscontro". Viene citato anche il tornado del 22 luglio che ha colpito duramente Alfonsine e Voltana sul quale "nessun riscontro è pervenuto da parte dell’Esecutivo nazionale".

Gli enti poi non solo sono privi di risorse, ma anche di personale: "Ribadiamo una richiesta per nulla secondaria, perché da essa si determina il buon esito della fase post emergenziale: il personale dei nostri enti non è sufficiente a sopperire alla mole di attività integrative determinate dalle procedure di rimborso, ricognizione danni e ricostruzione".

La lettera si conclude con due punti molto importanti: lo smaltimento dei fanghi alluvionali e dei depositi di rifiuti abusivi e la previsione di un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. "Vediamo i cantieri e le attività di manutenzione di argini e fiumi procedere attorno a noi, ma noi sindaci per primi non abbiamo gli elementi per rispondere con certezza alle domande che i nostri cittadini ci pongono quotidianamente: quali sono i piani per la sicurezza idraulica di medio periodo? – chiedono i sindaci – È stata avviata la verifica strutturale e la riprogettazione, laddove necessaria, di infrastrutture come per esempio i ponti ferroviari? Quali opere saranno avviate per la sicurezza delle comunità che vivono in questi territori? Come sindaci e come Amministrazioni abbiamo bisogno di risposte e siamo disponibili a fare tutto quanto è nei nostri poteri e nelle nostre competenze per garantire a chi qui vive, lavora, studia la possibilità di ripartire con dignità e serenità. Ma è evidente che il piano su cui lavorare per ottenere tutto questo è più grande di noi. Siamo disponibili al confronto e ci mettiamo a totale disposizione affinché arrivino al più presto risposte, azioni e soluzioni".