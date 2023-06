I sindaci: "Essenziale intervenire con celerità"

"Essenziale avere un commissario con poteri speciali". Sulla riapertura della Brisighellese intervengono il presidente della Provincia Michele de Pascale, il sindaco metropolitano di Firenze, Dario Nardella, il sindaco di Marradi Tommaso Triberti e il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli.

"Questa grande arteria viaria è un esempio chiarissimo di come sia stato assolutamente necessario muoversi d’urgenza per ottenere anche solo una prima percorribilità a un mese dall’evento e di come queste attività siano solo una minima parte di ciò che è necessario fare per ipotizzare anche solo un mero ripristino, che purtroppo però rischia spesso di non essere più sufficiente, della situazione pre-alluvione.

Visitare la sp 302 rende chiarissimo sia cosa significhino interventi d’urgenza, sia quanto sia necessario stanziare subito nuove risorse per la viabilità e le frane e, soprattutto, quanto sia essenziale avere un commissario con poteri speciali per poter intervenire con la celerità necessaria".