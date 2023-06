I soccorsi se ne vanno: "Ora servono soldi"

È salpata da Faenza la colonna della Protezione civile nazionale, i cui componenti hanno fatto ritorno nelle rispettive regioni di provenienza. Per la galassia della Protezione civile – che comprende oltre al personale in divisa gialloblu anche corpi quali Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Soccorso Alpino, e che rimarrà comunque a Faenza e nei comuni limitrofi con i nuclei regionali – si chiude così il mese e mezzo dedicato a quella che è stata la più grande emergenza di natura alluvionale della storia italiana. "Nella settimana che è cominciata il 22 maggio sono stati impegnati sul campo, a Faenza, fino a 350 persone – ricorda il sindaco Massimo Isola –. Attraverso continue rotazioni sono arrivate qui migliaia di persone, il cui lavoro è stato fondamentale. Non finiremo mai di ringraziarle".

La rimozione dell’acqua dalle cantine è tuttavia ancora in corso: "Molti ci stanno chiedendo perché, e i motivi sono essenzialmente due. Da un lato dobbiamo tenere conto che per la pulizia delle cantine è necessario molto più tempo di quanto fosse previsto. Non tutti gli autospurghi possono estrarre del fango che contiene così tanta argilla: alcuni sono andati ko. Nelle case che hanno due livelli interrati le operazioni sono state poi particolarmente difficoltose. Dall’altro lato molti mezzi – sono cinquanta gli autospurghi ancora in azione – sono al lavoro nelle abitazioni di chi solo in un secondo momento è potuto rientrare a Faenza, perché residente altrove. Prevediamo che le autopompe rimarranno al lavoro per altre due settimane".

Nel frattempo i mezzi della Protezione civile regionale continueranno i loro interventi, ad esempio in quei punti della città in cui è ancora in corso la rimozione dei rifiuti alluvionali, attività che nelle fasi più critiche ha visto in azione l’esercito. Il quale potrebbe dover fare ritorno qui: "Le stime dei danni a strade, ponti ed edifici pubblici parlano da sole – prosegue Isola –. Prevediamo 60 milioni di euro di danni a Faenza, fondamentalmente un valore analogo a un anno di bilancio del Comune, 40 fra Castel Bolognese e Solarolo e 260 milioni di euro di danni fra Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, per un totale di 360 milioni. Cifre che sono in maniera mastodontica fuori dalla portata dei singoli Comuni: c’è bisogno di finanziamenti e di tecnici specializzati. Gli interventi messi in campo per la riapertura della Brisighellese o della Casolana sono stati possibili grazie agli esperti forniti dalla direzione nazionale dai vigili del fuoco. Le operazioni analoghe da portare a termine sono innumerevoli: abbiamo contato 600 frane a Brisighella e 300 a Casola. In collina c’è da fare anche un lavoro enorme di natura geologica, per capire dove e come ricostruire".

Sono infine 1.500 le persone che hanno fatto domanda per il contributo per il pagamento dell’affitto in quanto ancora sfollate: una situazione che non si normalizzerà per alcuni mesi. Le imprese edili, prima di eseguire le necessarie ristrutturazioni, hanno normalmente consigliato di attendere settembre, in modo che i muri possano asciugarsi.

Filippo Donati