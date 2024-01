I soldi dal velox usiamoli per sistemare le strade

Purtroppo a Faenza la calamità dell’alluvione ha provocato, com’è risaputo,

disastri di beni mobili ed immobili e cittadini senza ancora una casa.

Questo non giustifica che da alcuni anni vi siano marciapiedi e strade dissestate tipo motocross e piene di buche che creano problemi di pericolo per pedoni, ciclisti ed automobilisti. La soluzione di chiudere le buche col bitume serve poco perché dopo pochi passaggi il problema si ripresenta. Se non erro con le circa cento multe giornaliere effettuate tramite autovelox (come dal Resto del Carlino segnalato di recente in uno articolo) con l’incasso di svariati milioni,

una parte di questi introiti dovrebbe essere destinata a sistemare strade e marciapiedi.

Poi l’avvio della raccolta rifiuti porta a porta ha causato comunque altri problemi come ad esempio il perdurare di bidoni stracolmi e sacchi vari ubicati in strada davanti ai condomini e la cosa è indecorosa.

Consiglierei di conseguenza a qualcuno dell’amministrazione comunale di Faenza a visionare di persona passeggiando per la città.

Mario Ravaioli