I Solisti di Euterpe in concerto per il Teatro Rossini di Lugo

I Solisti di Euterpe, con la partecipazione straordinaria del Soprano Elizaveta Martirosyan e del Tenore Massimiliano Costantino, diretti dal Maestro Vincenzo Gardani, eseguiranno un concerto di beneficenza a favore del teatro Rossini di Lugo colpito anch’esso dalla recente alluvione in Emilia-Romagna. Il ricavato del concerto, che si terrà il 7 giugno alle 20, presso lo storico Grand Hotel et de Milan, sarà interamente devoluto al Teatro Rossini di Lugo. Con il patrocinio della Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua ETS. La Fondazione offre assistenza fisica, morale ed economica a tantissime donne che incontrano gravi problemi in un momento così importante della loro vita come la nascita di un figlio.