I successi del passato

Il rock degli anni ’70, il pop iconico degli anni ’80 e il suono più alternativo degli anni ’90. Stasera al Porters pub in Darsena a Ravenna, in via Magazzini Posteriori 61, suonano i Samantha Rocks. Sarà l’occasione per iniziare con grinta la stagione estiva, sulle note dei grandi successi energici e sfavillanti del passato.

I Samantha Rocks sono una cover band che spazia infatti tra gli anni ’70, ’80 e ’90. Il gruppo è composto da Cristina ’Itsakindofmagic’ Ferretti alla voce, Daniele Scarazzati alla chitarra, Lorenzo Monti al basso e Michele Eviani alla batteria.

Tra gli artisti che i Samantha Rocks amano e di cui proporranno le cover dei brani più celebri stasera ci sono Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Foo Fighters e No Doubt, per poi arrivare anche a Prince, Ivan Graziani e Stevie Wonders. Non mancherà, però, anche qualche sorpresa ad arricchire il programma.

L’inizio del concerto al Porters pub è previsto tra le 21 e le 21.30.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare direttamente la pagina Facebook del gruppo Samantha Rocks.