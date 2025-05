I suoni del mondo con il trio di Don Moye

Oggi il festival ’Ravenna Jazz’ giunge alla metà del suo cammino. La giornata inizierà con il seminario di ’Mister Jazz’, che si svolgerà al Centro Mousiké (ore 10-13 e 14:30-16:30) e avrà come docente Karima. Dopo la sua esibizione dal vivo per il festival la sera precedente, la vocalist salirà in cattedra per ’Consapevolmente canto’, workshop che fornirà un approfondimento interpretativo rivolto ai cantanti, ma aperto a tutti gli strumentisti.

In serata il festival si sposterà al Cisim di Lido Adriano, dove alle 21.30 lo storico batterista e percussionista americano Famoudou Don Moye si esibirà in concerto con il suo Odyssey & Legacy Trio (con Christophe Leloil alla tromba e Simon Sieger a pianoforte, organo e trombone).

Don Moye, 79 anni, dopo essersi diplomato in percussioni alla Wayne State University di Detroit, nel 1968 si unisce alla Detroit Free Jazz Band per un tour attraverso l’Europa e il Nord Africa. Qui conosce il pianista Randy Weston e approfondisce la padronanza delle tecniche e dei ritmi di diverse tribù africane. Risiede per un breve periodo a Roma, dove lavora anche per la Rai, e nel 1969 si trasferisce a Parigi, dove collabora, tra gli altri, con Steve Lacy, Pharoah Sanders, Sonny Sharrock e Art Taylor. Nello stesso anno giungono nella capitale francese Roscoe Mitchell, Lester Bowie, Malachi Favors e Joseph Jarman. I quattro dell’Art Ensemble of Chicago sono alla ricerca di un batterista e incontrano Don Moye durante una session presso l’American Center of Students and Artists. Dopo la parentesi parigina, Moye ritorna negli Stati Uniti al seguito dei suoi nuovi compagni, diventa “Famoudou” Don Moye e si trasferisce a Chicago.

Con il suo drumming asciutto e insieme esplosivo, con la sua espressività esuberante, a tratti giocosa, ricca di stilemi africani e caraibici e di una forte coloritura timbrica, oye si integra perfettamente con la poetica musicale dell’Art Ensemble of Chicago, dando forma definitiva a uno dei gruppi più influenti, apprezzati e longevi della storia del jazz.

Creato nel 2018, il trio con Christophe Leloil e Simon Sieger, con cui suonerà stasera, propone un repertorio dedicato in particolare a Lester Bowie ma comprendente anche musiche di Joseph Jarman, Chico Freeman, Roscoe Mitchell, oltre che di Moye e Leloil: un fuoco incrociato tra gli strumenti, un incalzare ritmico estroverso in onore dell’ex compagno di storiche imprese musicali.

Prezzi dei biglietti: intero 15 euro; ridotto 13. Workshop di canto con Karima: 25 euro. Informazioni: 0544-405666, e-mail: info@jazznetwork.it. Biglietteria serale dalle 20, 389-6697082.