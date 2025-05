I suoni destrutturati al Lupo. Sul palco gli Horseloverfat

La stagione concertistica primaverile-estiva del bagno Lupo di Lido Savio, Trauma Locale, curata da Alfredo Nuti, prosegue oggi alle 18 con gli Horseloverfat, che nascono nel 2017 e i cui componenti provengono da esperienze eterogenee che nel corso degli anni hanno collezionato collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Hans Sachs (voce e chitarra del gruppo), ad esempio, insieme ai Sea of Cortez ha suonato con Howe Gelb, Marc Ribot, Steve Wynn e Paolo Fresu. Il risultato è un pastiche transnazionale apolide che tutto ingloba senza alcun riguardo verso i purismi e la coerenza. Presenteranno il nuovo album, appena uscito, Feed My Ego. I componenti del gruppo provengono da esperienze eterogenee e nel corso degli anni hanno collezionato collaborazioni con artisti italiani e internazionali (Vinicio Capossela, Mirco Mariani, Paolo Fresu, Jimmy Villotti, Fabrizio Bosso, Howe Gelb, Stevie Wynn, Bruno Perrault).

Il risultato del sodalizio è un pastiche transnazionale apolide che tutto ingloba senza alcun riguardo verso i purismi e la coerenza. Atmosfere sci-fi e psichedelia della prima ora, elementi aleatori e destrutturati presi a prestito dal free jazz, dal minimalismo, dall’ambient black e dalla prima elettronica tedesca, trovano spazio accanto a suggestioni esotiche fittizie e approssimative. Secondo la critica musicale si tratta di un universo finto e artificioso, kitsch e naif in cui il gesto spontaneo e ingenuo è l’unico elemento innocente in un mare digitale di squali, truffatori e furbetti. In caso di maltempo il concerto sarà spostato nello spazio indoor della nuova sede. Informazioni e prenotazioni: 345/6638289. Il bagno Lupo si trova viale Romagna 323/H, Lido di Savio (Ravenna).