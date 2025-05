I suoni gitani di Tatiana Eva-Marie al Socjale

Il Teatro Socjale di Piangipane (in via Piangipane 153) ospiterà tre concerti dell’edizione 2025 del festival Ravenna Jazz, tutti con cantanti di rilievo. Il primo appuntamento sarà oggi alle 21.30 con l’irresistibile brio della Avalon Jazz Band e della vocalist Tatiana Eva-Marie, che ne è la forza trainante. Con lei si esibiranno Dennis Pol alla chitarra, Daniel Garlitsky al violino e Wallace Stelzer al contrabbasso: l’inconfondibile strumentazione del gypsy jazz. Tatiana Eva-Marie è nata in Svizzera, in una famiglia di musicisti, pittori e poeti che l’ha introdotta sin da piccola alle arti performative: ha debuttato all’età di quattro anni e prima dei venti aveva già all’attivo numerose registrazioni discografiche, due musical (composti e diretti) e una carriera da attrice sui palcoscenici parigini (per non dire degli studi medievali all’Università della Sorbona).

Nel 2011 si trasferisce a New York, dove nel 2014 forma la Avalon Jazz Band assieme al violinista Adrien Chevalier, esportando così dall’altra parte dell’Atlantico una delle espressioni più tipicamente europee del jazz, il manouche. Nel 2024 ha pubblicato l’album Djangology, Intero 15 euro, ridotto 13. Biglietteria serale dalle 20. Secondo appuntamento al Cisim di Lido Adriano per il festival Ravenna Jazz. Domani la scena sarà tutta per il batterista e percussionista Mark Guiliana, che alle ore 21.30 si esibirà in un solo show arricchendo le sonorità anche con le tastiere e l’elettronica.

Tutte le strade portano a… Mark Guiliana, originario del New Jersey, classe 1980. Quelle del jazz di sicuro, ma anche quelle del pop/rock, il cantautorato, l’elettronica. Attorno a lui aleggia un’aura di culto per come sa trovare il beat giusto e imprevedibile per la musica di artisti dissimili (e celeberrimi) quali possono essere David Bowie, St. Vincent, Brad Mehldau, Meshell Ndegeocello, Matisyahu, Avishai Cohen, Gretchen Parlato, Jason Lindner, Lionel Loueke, Dhafer Youssef, Tigran Hamasyan…, oltre che per i suoi progetti da leader. Il suo approccio alla batteria si forma sull’esempio dei Nirvana, i Pearl Jam e i Soundgarden: da qui gli elementi fondamentali del suo drumming, la potenza e l’intensità grezze dell’hard rock. Che confluiscono nella passione per il jazz, caratterizzata da un approccio ‘aggressivo’ e perennemente curioso, da Miles Davis dei tamburi. Ad aumentare le sfaccettature della sua personalità artistica si aggiungono le sperimentazioni sonore ottenute sia con l’elettronica che con set di percussioni pittoreschi. Il Cisim si trova in viale Parini 48, a Lido Adriano. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13; biglietteria serale dalle 20. Per entrambi i concerti prevendita online: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.