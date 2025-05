I suoni indefinibili dei Cacao. Concerto al tramonto al ’Lupo’

Cacao, duo composto da due esperti agitatori della scena off ravennate, Matteo Pozzi (chitarra) e Diego Pasini (basso), sono di scena oggi al Lupo in viale Romagna 323/Ha Lido di Savio. Il suono di Cacao è un insolito mix tra l’ossessività del kraut e dei beat techno, l’aura bluesy e twang delle chitarre, colori di afro e dub, il glitter del pop e prog anni ‘80 che come affluenti convergono in un delta più grande dove le classiche strutture della musica vengono decostruite, infettate e distorte.

Matteo Pozzi e Diego Pasini, già membri del gruppo punk rock Actionmen, hanno dato vita a Cacao nel 2013 col desiderio di esplorare le possibilità dei loro due strumenti all’interno di sonorità e generi musicali che solitamente sono eseguiti e arrangiati con drum machine e suoni sintetici. L’obbiettivo è quello di creare un ponte tra la nuova direzione della musica moderna, che si muove verso sonorità sempre meno umane e più elettroniche, e l’aspetto più emotivo che è legato al fatto di tenere in mano uno strumento di fronte ad un pubblico, un’esperienza più analogica e, se vogliamo, antiquata. Si comincia alle 18. Ingresso libero.