I supporter della Mero contro la questura: "Ci dissero, mai più davanti al nostro bar"

La notizia, alla quale nella giornata di domenica la società giallorossa non ha fatto cenno, è subito rimbalzata sui canali social dei tifosi del Ravenna, dove il passaggio di quel pullman viene interpretato come l’ennesimo gesto provocatorio da parte di una tifoseria ospite. Su ’lineagiallorossa’, in particolare, si ricorda come, al momento del suo insediamento a luglio, il nuovo questore Lucio Pennella avesse garantito che questo non sarebbe più successo. E gli ultras si chiedono: "Casualità o ennesimo grave errore?". Intervistato dal sito Ravenna Today, il capo della polizia, infatti, dichiarava: "A Teramo ho fatto più di 50 daspo. E parliamo del Teramo, non parliamo del Real Madrid... Eppure c’era quella mentalità violenta che dobbiamo assolutamente debellare. A Ravenna mi hanno detto che il tifo non è così sentito per fortuna, ma cercheremo di evitare errori come questi: un pullman di tifosi avversari non può passare davanti al bar degli ultras, è intercettabile, se non hai pensato di farlo è un errore che poi si può ripercuotere creando ulteriori rivalità tra i tifosi. Il servizio di ordine pubblico deve essere uguale se giocano Bari e Lecce come se giocano il Ravenna e un’altra squadra".

I precedenti al riguardo, peraltro erano diversi. Scontri violenti si erano verificati in occasione di partite casalinghe con la Triestina e col Prato. Nel primo caso una maxi rissa si scatenò prima della gara di serie C del 23 febbraio 2020, quando un gruppo di tifosi giuliani, a bordo di vetture e imboccando le strade retrostanti dello stadio, venne a contatto con i tifosi ravennati che sostavano nei pressi del Caffè Ravenna. Qualcosa di simile accadde il 7 novembre 2021 (foto), quando davanti al covo giallorosso transitò il pullman dei tifosi toscani, cosa che determinò prima un fitto lancio di bottiglie, poi autentiche scene di guerriglia urbana. Piogge di Daspo e i processi fin qui celebrati hanno insegnato poco.

l. p.