I tamponi dal Pala De Andrè al Cmp E intanto i contagi sono in calo

Il drive through del Covid si ridimensiona, al punto tale che non avrà più bisogno degli ampi spazi del parcheggio del Pala De Andrè. E così, con l’entrata in vigore delle nuove regole Covid che rimuovono l’obbligo del tampone di fine quarantena per buona parte dei cittadini, si sposterà al Cmp, in una versione ridimensionata.

Si tratta della riorganizzazione dell’attività dell’Ausl Romagna in seguito ai nuovi provvedimenti contenuti nella circolare ministeriale dello scorso 31 dicembre. Da lunedì 16 verranno rimodulati gli orari di apertura dei drive through, che restano comunque attivi su tutto il territorio. D’altro canto il servizio di Igiene pubblica aprirà ambulatori per i tamponi di guarigione riservati ai soggetti per i quali resta l’obbligo per uscire dall’isolamento: le persone immunodepresse, i positivi arrivati dalla Cina e gli operatori sanitari.

I drive through in questo modo vedranno un calo drastico del lavoro: verranno utilizzati infatti solo per l’esecuzione dei tamponi molecolari sui casi sospetti di Covid, su richiesta del proprio medico curante. I positivi continueranno a isolarsi da amici e famigliari e riceveranno dall’Ausl il provvedimento ad hoc che impedisce loro di uscire e in cui verranno spiegate le nuove modalità per terminare l’isolamento, oltre alle raccomandazioni da seguire. Non verrà invece più inviato il provvedimento di fine isolamento. Inoltre, aggiunge l’Ausl in una lunga nota, "per le persone rimaste sempre asintomatiche l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni, a seguito di un test antigenico o molecolare negativo che potrà essere effettuato presso farmacie o strutture sanitarie private. Non sarà possibile richiedere questo tampone ai drive".

E così il drive through di Ravenna resterà ancora una settimana al Pala De Andrè, per spostarsi dal 23 gennaio al Cmp. Gli orari da lunedì 16 sono dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. A Lugo, in piazzale Gramigna, si fanno i test il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 10 e a Faenza (piazzale Tambini) il martedì e il giovedì dalle 8 alle 10. Le categorie per le quali resta in vigore l’obbligo di tampone da lunedì potranno recarsi al punto prelievo al piano terra del Cmp di Ravenna (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14), all’ambulatorio vaccinazioni Isp di Lugo in viale Masi (il martedì dalle 11 alle 12 e il giovedì dalle 13 alle 14) e all’ambulatorio vaccinazioni Isp di Faenza in via Zaccagnini (il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 13 alle 14).

Ieri è stato diffuso anche il bollettino Covid relativo alla settimana dal 6 al 12 gennaio. Nella nostra provincia si sono registrati solo 549 casi, meno della metà dei 1.111 dei sette giorni precedenti. Va detto che l’Epifania potrebbe aver influito sull’operatività di chi esegue i tamponi. I ricoveri in Terapia intensiva sono 3 in provincia (1 in meno rispetto a una settimana fa) mentre si sono purtroppo registrati 3 decessi. Negli ultimi giorni inoltre abbiamo superato quota 200mila contagi nel Ravennate: ieri eravamo a 201.003.