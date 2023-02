I tempi biblici per rinnovare il passaporto

Non è l’online il problema: qualunque metodo si scelga funziona solo se è efficiente, se utilizza gli strumenti e le risorse necessarie. Gli ingorghi nelle questure di tutta Italia a causa dei rinnovi dei passaporti sono stati giustificati col fatto che, dopo l’immobilismo della pandemia, tutti o quasi hanno ricominciato a viaggiare. Da qui la corsa a rinnovare o fare ex novo i passaporti. Se è davvero così bisognava prevederlo e prepararsi ad affrontare una tale mole di lavoro che, a questo punto, è destinata ad aumentare sempre di più.

Il problema non è se si decide di utilizzare il sistema delle prenotazioni on line, purché funzioni, purché la tecnologia sia all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. E soprattutto ci vuole il personale negli uffici e agli sportelli, perché se poi l’appuntamento viene dato a distanza di mesi, come sta accadendo in tutta Italia, o non si riesce neanche a prendere perché il sistema è intasato, allora è inutile. Ed è grave, perché come lei scrive, il passaporto è un diritto, e non solo per motivi di lavoro. Ma c’è anche un altro problema, non di adesso, ed è quello dei lavoratori immigrati che periodicamente devono rinnovare il permesso di soggiorno, costretti a ore e ore di fila davanti alle questure con qualunque tempo.