I tesori da scoprire al Museo Classis

Visite guidate a partire da questo fine settimana (esattamente da sabato 19) e durante tutte le festività primaverili, presso il Museo Classis Ravenna. Presso la struttura in via Classense 29 è in programma un ciclo di visite guidate mirate ad approfondire le diverse sezioni del museo attraverso racconti tematici, sviluppati all’interno del percorso espositivo, per comprendere la storia e l’evoluzione del nostro territorio da molteplici punti di vista.

Il grande Mosaico dell’Onda che decora la scalinata d’ingresso al museo introduce il primo approfondimento tematico, intitolato Flotta e marinai, ponendo l’attenzione sull’ancestrale rapporto tra Ravenna e il mare, crocevia di commerci e culture, esemplificata nella sezione Navigazione. Il secondo approfondimento, Lusso e potere tra basiliche e domus, si sviluppa all’interno delle due nuove sezioni: Abitare e Pregare a Ravenna, in cui si analizza l’urbanistica residenziale e la quotidianità, e Pregare a Ravenna, in cui si pone l’attenzione ai luoghi di culto e alla spiritualità nei tempi antichi.

Questo il calendario delle visite: - sabato alle ore 15.30: ’Flotta e marinai’; domenica 20 aprile ore 15.30: ’Lusso e potere tra basiliche e domus’; lunedì 21 aprile ore 11: ’Flotta e marinai’ venerdì 25 aprile ore 11: ’Lusso e potere tra basiliche e domus’ domenica 27 aprile ore 15.30: ’Flotta e marinai’, giovedì 1° maggio ore 11: ’Lusso e potere tra basiliche e domus’ sabato 3 maggio ore 15.30: ’Flotta e marinai’, domenica 4 maggio ore 11: ’Lusso e potere tra basiliche e domus’, sabato 31 maggio ore 15.30: ’Flotta e marinai’, domenica 1° giugno ore 11: ’Lusso e potere tra basiliche e domus’, lunedì 2 giugno ore 11 ’Flotta e marinai’. Il punto di incontro è la biglietteria del Museo Classis.

Il biblietto costa3 euro a partecipante (+ biglietto d’ingresso). Durata: 30 minuti

Prenotazione consigliata: tel. 0544/47371 e www.ravennantica.it