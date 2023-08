I ’The Vibe’ in concerto al Mosquito Coast

Nuovo appuntamento live al Mosquito Coast di Marina di Ravenna. Oggi alle 18 è in programma il concerto dei The Vibe (Giorgia Calabrò voce, Riccardo Faedi chitarra , Andrea Calabrò batteria, Pietro Ancarani basso, Stefano Giovannetti sax, Michele Paci tastiere). Con attenzione agli amanti del reggae e non solo, The Vibe è un nuovo format di musica dal vivo che prevede il totale riarrangiamento di brani famosi di vario genere in chiave reggae, ska e rocksteady. Il concerto è a ingresso libero.