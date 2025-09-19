Vincere
19 set 2025

ROBERTO ROMIN

Cronaca

"I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge, ecco le prove"
19 set 2025
ROBERTO ROMIN
Cronaca
"I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge, ecco le prove"

"Adesso ne ho anche le prove". Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha tirato fuori gli artigli. Il...

Alvaro Ancisi, combattivo come sempre, durante la conferenza stampa di ieri (Foto Giampiero Corelli)

Alvaro Ancisi, combattivo come sempre, durante la conferenza stampa di ieri (Foto Giampiero Corelli)

Per approfondire:

"Adesso ne ho anche le prove". Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha tirato fuori gli artigli. Il tema è quello del ticket di pronto soccorso, spacciato come ‘tariffa’, ma in realtà un ‘contributo’, ovvero una compartecipazione, di fatto una tassa: "La richiesta del ticket da parte dell’Ausl Romagna per prestazioni di pronto soccorso fruite senza effettuare il pagamento tra il 2019 e il 31 agosto 2024, si basa infatti su presupposti di legge inesistenti".

Ieri mattina, Ancisi ha argomento la propria tesi con dovizia di riferimenti legislativi, partendo dallo statuto del contribuente del 2000 e da una legge di riforma della giurisdizione tributaria del 2001. Lo stesso Ancisi, rivolgendosi a chi, fra i cittadini ravennati che hanno ricevuto la richiesta di pagamento, fosse interessato ad opporsi, ha predisposto il testo di un esposto da spedire, allegando un documento d’identità e fornendo un recapito telefonico, all’indirizzo recuperoticket.ra@auslromagna.it. Il presupposto è che, mancando la legge, la richiesta è... fuorilegge. "La richiesta pervenuta anche a me, appare dunque indebita. Sarebbe bastato che la Regione avesse approvato una legge ad hoc. Così facendo invece, siamo nel vuoto giuridico. Ho pertanto chiesto più volte all’Ausl che mi comunichi e mi motivi dettagliatamente quale fosse il presupposto giuridico che legittimi la richiesta di pagamento, senza peraltro ottenere risposta. In realtà l’unico ticket legale è quello di 25 euro per gli accessi al pronto soccorso con codice bianco non seguito da ricovero. Contesto pertanto il ticket anche, perché, al momento del fatto, non mi è stato detto che sarebbe stato applicato, né mi sono stati contestualmente comunicati l’importo e la scadenza. Tra l’altro, questa iniziativa potrebbe valere anche per un ricorso al Giudice tributario di Ravenna".

Roberto Romin

© Riproduzione riservata