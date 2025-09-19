"I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge, ecco le prove"

"Adesso ne ho anche le prove". Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha tirato fuori gli artigli. Il tema è quello del ticket di pronto soccorso, spacciato come ‘tariffa’, ma in realtà un ‘contributo’, ovvero una compartecipazione, di fatto una tassa: "La richiesta del ticket da parte dell’Ausl Romagna per prestazioni di pronto soccorso fruite senza effettuare il pagamento tra il 2019 e il 31 agosto 2024, si basa infatti su presupposti di legge inesistenti".

Ieri mattina, Ancisi ha argomento la propria tesi con dovizia di riferimenti legislativi, partendo dallo statuto del contribuente del 2000 e da una legge di riforma della giurisdizione tributaria del 2001. Lo stesso Ancisi, rivolgendosi a chi, fra i cittadini ravennati che hanno ricevuto la richiesta di pagamento, fosse interessato ad opporsi, ha predisposto il testo di un esposto da spedire, allegando un documento d’identità e fornendo un recapito telefonico, all’indirizzo recuperoticket.ra@auslromagna.it. Il presupposto è che, mancando la legge, la richiesta è... fuorilegge. "La richiesta pervenuta anche a me, appare dunque indebita. Sarebbe bastato che la Regione avesse approvato una legge ad hoc. Così facendo invece, siamo nel vuoto giuridico. Ho pertanto chiesto più volte all’Ausl che mi comunichi e mi motivi dettagliatamente quale fosse il presupposto giuridico che legittimi la richiesta di pagamento, senza peraltro ottenere risposta. In realtà l’unico ticket legale è quello di 25 euro per gli accessi al pronto soccorso con codice bianco non seguito da ricovero. Contesto pertanto il ticket anche, perché, al momento del fatto, non mi è stato detto che sarebbe stato applicato, né mi sono stati contestualmente comunicati l’importo e la scadenza. Tra l’altro, questa iniziativa potrebbe valere anche per un ricorso al Giudice tributario di Ravenna".

Roberto Romin