I trasporti: pessimi collegamenti

"Poche strade portano a Ravenna", recitava uno slogan del Pri degli anni ‘70. Da allora la situazione non ha fatto che peggiorare: le dimensioni della Romea, lo stato di disfacimento della Ravegnana, i continui disservizi sul binario unico della ferrovia Rimini-Ravenna-Bologna costituiscono una morsa che sta stritolando la città, con conseguenze sulle prospettive del porto, del turismo, delle vite dei pendolari. Che può fare il futuro sindaco per l’isolamento infrastrutturale? Poco, tranne subissare Ministero dei Trasporti, Anas e Rfi di richieste di investimenti. I cattivi collegamenti per Ravenna avranno in futuro una ricaduta anche sul fronte sanitario: per le prestazioni complesse il bacino di Faenza sta lentamente virando sul Morgagni di Forlì, riducendo di fatto il raggio d’azione dell’ospedale ravennate.