"I trasporti, problema principale"

La diciottenne Alissa Lelli racconta: "Da studentessa, che viene da Fosso Ghiaia, vivo molto il problema dei trasporti. Alcune linee non arrivano nei paesini un po’ lontani dalla città o passano troppe poche volte al giorno, andrebbero aumentate. Poi mi piacerebbe che ci fossero più piste ciclabili per potersi muovere anche in modo più sostenibile e per ridurre il traffico, soprattutto in primavera. Infine, Ravenna si sta evolvendo e sta diventando una città universitaria, ma ancora non lo è del tutto. Ci sono molti studenti anche da fuori, che sono poco più grandi di noi, ma soprattutto durante la settimana ci sono poche attività da fare".