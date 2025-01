I trattori al porto: "Piccole realtà da salvare"

È iniziata ieri mattina al Porto di Ravenna, uno dei principali scali per la movimentazione dei cereali, la ‘protesta dei trattori’ con il presidio del Coapi (il Coordinamento Agricoltori Pescatori Italiani) che resterà nel piazzale della Colacem in via Classicana fino a venerdì 31 gennaio. Un gruppo si è fermato tutta la notte e la manifestazione riprenderà oggi. Le iniziative si sviluppano contemporaneamente anche in altre località ed è confermato che il 2 febbraio i trattori si muoveranno verso il porto di Cesenatico per unirsi alla protesta dei pescatori, due categorie accomunate dalle stesse difficoltà. Il concentramento è iniziato alle 8.30, per arrivare alle 14 con un’ottantina di mezzi schierati. Una manifestazione pacifica, spontanea, che ieri non ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sono agricoltori, allevatori, pescatori e trasformatori artigianali, che avanzano una richiesta su tutte: lo stato di crisi delle imprese agricole e della pesca "per salvare le piccole e medie aziende produttive, il lavoro, il diritto al cibo e a un ambiente sano con campagne e marinerie vive e tutelate".

"Abbiamo problemi di liquidità, causati dal prezzo minimo del prodotto – spiega Daniele Tura, coordinatore del Coapi – perché non ci vengono remunerate le spese di quello che produciamo. Ad esempio, il grano ci costa 30 centesimi al chilo, ma ci viene pagato 22/23 centesimi, la pesca ci costa 90 centesimi/1 euro e ci viene pagata 60/70 centesimi. Non riusciamo più a mantenere prima di tutto le nostre famiglie, né a reinvestire in meccanizzazione e nemmeno a onorare gli impegni con finanziarie e banche".

A una situazione già difficile, si aggiungono i danni del cambiamento climatico che in alcune zone hanno inciso per un 50/60%. Quella dei prezzi è una questione che viene da lontano, ma dopo il Covid sono quadruplicati i costi delle materie prime, antiparassitari, concimi, sementi: "Non riusciamo più a sopportare questo sistema e le associazioni di categoria che dovrebbero tutelarci da lobbies e multinazionali non lo fanno". Tra le richieste anche il blocco delle importazioni selvagge nei settori più esposti alla concorrenza sleale e interventi per risolvere le cause di siccità, alluvioni e l’invasione incontrollata di animali selvatici.

Maria Vittoria Venturelli