I traumi? Si superano usando la creatività

La psicologia più attuale la sta premiando come forma di cura. Si tratta dell’arte, resa protagonista del percorso che il centro sociale "La Cà de Cuntaden" di Sant’Agata sul Santerno propone nell’ambito dello sportello di ascolto e supporto psicologico di gruppo offerto da Ancescao, l’Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti. A partire da domani e per ogni sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17 fino al 7 dicembre, si terrà presso la sala riunioni Pd di Piazza Umberto 1 a Sant’Agata sul Santerno la presentazione gratuita di altrettanti laboratori artistico espressivi e tecniche terapeutiche aperta a tutti i residenti nei comuni dell’Unione della Bassa Romagna. Il progetto è coordinato dalla psicologa Gloria Tazzari che ha seguito, per il territorio di Sant’Agata sul Santerno la nascita e l’evolversi dello sportello di ascolto "La Romagna al centro", speculare agli altri percorsi avviati a Faenza e nel forlivese, quindi nei luoghi più interessati dall’alluvione del maggio 2023.

I primi sei incontri organizzati a Sant’Agata, hanno coinvolto inizialmente gruppi di 15 persone che via via si sono ridimensionati. Da qui l’esigenza di ripensare alla formula del percorso per continuare ad offrire quel sostegno che, a distanza di un anno e mezzo dalla rottura dell’argine del Santerno, risulta essere ancora necessario. "Dopo l’alluvione sono emerse varie emergenze nei territori colpiti – spiega Gloria Tazzari –. Il tessuto di queste comunità si stava disgregando. Si stava evidenziando la propensione ad abbandonare il territorio e l’insorgere, fra le persone, di un certo malessere oltre alla tendenza a sviluppare un sentimento di rabbia nei confronti delle istituzioni. Quello che lamentavano era la mancanza di informazioni e quel senso di frustrazione e di abbandono che ne deriva. I primi incontri svolti a Sant’Agatasono serviti alle persone per fare domande ed esternare la loro condizione emotiva ancora profondamente scossa".

Parlare nell’ambito di un gruppo esteso non è sempre facile. Così, per bilanciare la partecipazione dei successivi 6 mesi di progetto, quelli che lo porteranno fino al prossimo dicembre, centro sociale e psicologa hanno deciso di rilanciare, proponendo un percorso diverso, nuovo e coraggioso. Così sono nati gli appuntamenti di "L’arte che cura". "Le ricerche condotte sui traumi hanno rilevato che, se non elaborati, possono produrre nel medio e lungo periodo degli effetti fisici. Nel percorso proposto si interviene sul trauma ambientale subito dalle persone attraverso la psicologia espressiva, con attività che stimolano la creatività. E’ importante dare forma alle emozioni per evitare che il trauma si incarni". Il primo incontro è dedicato alla presentazione del laboratorio di ceramica tenuto dalla ceramista sant’agatese Elisa Grillini, "L’argilla per uscire dal fango" nel quale sarà creato il progetto di realizzazione di una targa rappresentativa dell’alluvione. Il 16 novembre sarà il turno del laboratorio di scrittura creativa, Per partecipare occorre prenotare ai numeri 331/6203386 e 339/4992849.

Monia Savioli