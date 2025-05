I tre obiettivi di Grandi: "Sicurezza, decoro urbano e migliori infrastrutture"

Sicurezza, con droni e cancellate ai giardini Speyer sulla scorta di Ferrara, decoro urbano, con dipendenti comunali incaricati di censire e sanare buchi nelle strade o mancati sfalci, e infrastrutture, aprendo un dialogo con il governo per i problemi extraurbani e senza rimanere "ostaggio di cinque famiglie" per la viabilità cittadina, come nel caso del sottopasso di via Canale Molinetto.

Questi sono i primi tre punti del programma di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative del 25-26 maggio raccontati ieri dal candidato sindaco Nicola Grandi all’evento di presentazione della lista. "Noi – ha aggiunto – non dipingiamo Ravenna come Gioia Tauro, come ci accusa il candidato sindaco Alessandro Barattoni. Dipingiamo Ravenna per quello che è: una città che si è appiattita e che ha bisogno di uscire da quelle logiche che la stanno aggrovigliando da 50 anni". "Abbiamo davanti un mese di campagna elettorale con la straordinaria opportunità di far cambiare la nostra città dopo decenni di un governo che ha cristallizzato una situazione immutata e immutabile", ha rincarato il consigliere regionale Alberto Ferrero. "Con la visita di Re Carlo, abbiamo visto la nostra città tirata a lustro: ecco noi vogliamo che sia così ogni giorno per i suoi cittadini e non solo per le grandi occasioni. Se si vuole si può, ma questo è indicativo di un sistema che, indipendentemente da quello che fa, avrà comunque il voto. È solo con una competizione elettorale reale che la città può fiorire, perché qualcuno capirà di non avere più il posto assicurato. Ravenna è incrostata e noi dobbiamo dargli una scossa", ha concluso.

Sono 32 i candidati di Fratelli d’Italia, di cui 12 donne e due capilista. Il primo è Renato Esposito, che continuerà nel segno di quanto fatto da capogruppo in consiglio comunale su legalità, decoro urbano, manutenzione delle strade. In particolare, l’attenzione è sulla raccolta rifiuti, "dove, con la tariffa puntuale, si spenderà di più per avere di meno".

La seconda è Patrizia Zaffagnini, coordinatrice comunale del partito, che si batterà per "essere sicuri a casa nostra, perché, anche se non ce lo dicono, Ravenna è una città pericolosa". Gli altri candidati sono Gabriella Agoston, Francesco Armiento, Alessandro Baroni, Mauro Falco Caponegro, Gloria Cassinadri, Natalia Castellani, Silvana Ceroni, Ida Chiarini, Mauro Dalla Casa, Claudio Di Cioccio, Donato Rosario Di Iorio, Angelo Nicola Di Pasquale, Massimo D’Orazio, Aurora Fabbri, Marcello Faustino, Andrea Folicaldi, Giuseppe Forioso, Giuliano Garavini, Maurizio Gaudenzi, Anna Adele Greco, Giada Guerra, Maria Angela Mazzotti, Andrea Monti, Pietro Maria Moretti, Francesco Papariello, Lucio Salzano, Matteo Sangiorgi, Jonathan Sartoni, Luisa Scaffa e Ruslana Voitiuk.

Lucia Bonatesta