I trent’anni della biblioteca ’Fuori legge’

La biblioteca “Fuori..legge” di Piangipane celebra un traguardo importante: 30 anni di attività, cultura e partecipazione. Per l’occasione è stato organizzato un pomeriggio di festa aperto a tutta la cittadinanza, con appuntamenti pensati per ogni età.

La festa avrà inizio alle 16 di oggi con un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 anni in su, a cura di Fatabutega, per stimolare la fantasia e la manualità attraverso il gioco e la narrazione.

A seguire, alle 17, l’appuntamento ’Ti racconto la biblioteca com’era’, durante il quale i volontari e le volontarie dell’associazione Il mosaico di idee ripercorreranno insieme al pubblico la storia della biblioteca, attraverso ricordi, aneddoti e testimonianze.

Alle 18, la Pro Loco di Piangipane offrirà una merenda per tutti: un’occasione conviviale per concludere la giornata. La biblioteca, dal 2019 ospitata nella nuova sede di piazza XXII Giugno 9, rappresenta un punto di riferimento per il territorio.