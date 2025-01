"I tronchi saranno rimossi entro marzo"

Una montagna di legno e terra. È il lascito degli ultimi eventi calamitosi che hanno coinvolto il Faentino nonché delle operazioni di bonifica in corso da parte della Protezione Civile Regionale sui corsi d’acqua come il fiume Lamone e il torrente Marzeno. Così dopo gli infausti eventi del maggio 2023, il parcheggio della Graziola già da qualche mese continua a essere il sito di stoccaggio per i materiali recuperati nei fiumi. Montagne di qualche metro, divise tra terra e legname, non passano inosservate a chi transita nella strada principale guardando verso il complesso sportivo. Il Comune di Faenza, proprio per la necessità di individuare delle zone nelle quali la Protezione civile potesse raccogliere gli accumuli, aveva emanato un’ordinanza con la quale metteva a disposizione della Regione, e per suo tramite a Hera, quell’area. "Ad oggi sono stati stoccati in quella zona circa 9mila metri cubi di materiale – evidenzia l’assessore con delega all’Ambiente del Comune di Faenza, Luca Ortolani –, che si compone di legna mista a terra prevalentemente prelevata dal Marzeno". Sempre con la pulizia del Marzeno e del Lamone "sono stati raccolti altri 3 mila metri cubi che sono stati stoccati a Brisighella", materiale che viene progressivamente rimosso e suddiviso.

"La terra sarà da recuperare completamente – prosegue Ortolani – perché si sono concluse le analisi ed è certificato che si tratta di materiale senza contaminazione". Per quanto riguarda invece il legname "è destinato a essere cippato e poi distribuito ad aziende del territorio per la trasformazione in biomassa". Il materiale quindi sarà recuperato e, anche se l’area è a disposizione fino a dicembre, "è prevista la rimozione completa di tutti i materiali entro il mese di marzo, questo è quanto ci hanno riferito". Questione di alcune settimane, dunque, prima che il parcheggio possa ritornare alla propria funzione originaria. "Un’area che ci serve per motivi di ordine pubblico – sottolinea l’assessore –, quando si disputano le competizioni sportive al palazzetto viene utilizzata per dividere i parcheggi delle tifoserie. Al momento infatti sono state utilizzate soluzioni alternative". Non è previsto per il momento l’arrivo di altra legna o terra, fermo restando che nell’area recintata ci sono anche altri piccoli cumuli, ben separati, di rifiuti alluvionati. "Sono piccole quantità di materiali che sono ancora in corso di trasferimento dalle abitazioni alluvionate – prosegue Ortolani –. Si tratta però di una qualità residuale che nulla a che vedere con tutto ciò che lì fu stoccato in emergenza nei mesi successivi a maggio del 2023 quando i metri cubi di materiale erano 120mila".

Un altro sito, già utilizzato nel 2023, quello di via Deruta, è ancora utilizzato. "Lì – specifica l’assessore Ortolani –, avevamo rimosso tutta la terra ma nel settembre scorso c’è stata l’altra alluvione e quindi quel sito è stato utilizzato nuovamente come area di deposito di altri 9mila metri cubi di terra, ovvero di fango, recuperato dopo l’ultimo evento". Per quel sito servirà ancora del tempo prima di giungere alla completa rimozione. Come detto invece alla Graziola i residui dovrebbero essere smaltiti entro marzo. Sono infatti in corso le operazioni di tritovagliatura, che sono effettuate da ditte specializzate. "Operazioni che vengono effettuate solo quando il tempo lo permette, perché se piove onon è possibile movimentare quella terra".

Damiano Ventura