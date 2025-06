I Turin Brakes in concerto nel 2026

Il 6 febbraio 2026 i Turin Brakes saranno in concerto al Bronson, il club di Madonna dell’Albero. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album della band, ’Spacehopper’. Prodotto dal vincitore di Grammy Guy Massey, è il primo lavoro in studio del gruppo dopo oltre tre anni e il decimo album della loro carriera. L’esordio è stato 24 anni fa con ’The Optimist’, candidato al Mercury Prize e certificato disco d’oro nel Regno Unito. I biglietti sono già acquistabili in prevendita sul circuito Dice. Il concerto inizierà alle 21.45.