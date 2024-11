I vandali di Halloween. Bruciato un cassonetto di rifiuti

Un gruppo di residenti di via Castelladella a Carraie, ha lamentato episodi di vandalismo nella notte di Halloween: "Tra il 31 ottobre e il 1° novembre – spiegano – , a causa anche della scarsa illuminazione del parco ’Bella ciao’ situato tra il giardino Itala Valpiani a nord e via Castelladella a sud della nostra adiacente strada, un gruppo di ragazzi ha dato fuoco ad uno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti contenente carta e cartone. La foto (a destra) allegata del cassonetto bruciato è stata scattata questa mattina (ieri, ndr). Un video è stato caricato su Instagram da un ragazzino che abita nei pressi. Oltre ai carabinieri, sono dovuti intervenire i pompieri per spegnere le fiamme che lambivano gli alberi vicini e le auto posteggiate negli stalli a bordo strada. I carabinieri erano già stati chiamati più volte sul posto a seguito di risse tra adolescenti. Non è proprio possibile – continuano – aumentare la sicurezza di questa zona? La zona è oggetto di innumerevoli episodi di degrado e di oltraggio al bene pubblico, nonostante i nostri sforzi per cercare di preservare la bellezza e l’utilità del parco. Dato che le nostre segnalazioni alle forze dell’ordine non sono state sufficienti ad ottenere un cambiamento, chiediamo, se possibile, aiuto, per fare arrivare la nostra voce a chi di dovere".

L’appello è stato raccolto da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna che ha presentato un’interrogazione in cui chiede: "La Giunta de Pascale conviene che il servizio fototrappole sia postato anche presso l’isola ecologica di base di Carraie nella zona del parco “Bella ciao”?" Poi domanda se si può rafforzare la scarsa illuminazione del suddetto parco e della confinante via Castelladella, per contrastare – come scritto dai residenti in zona - episodi di spaccio e offesa al bene pubblico?

Infine Ancisi chiede al prefetto Castrese De Rosa "qualora lo ritenga opportuno, di verificare, presso il Comando provinciale dei Carabinieri, se è possibile ampliare la fascia oraria di attività delle caserme più vicine a Carraie, giacché i carabinieri intervenuti sui fatti in oggetto sono giunti sul posto, da Milano Marittima, dopo mezz’ora"