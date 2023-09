I vent’anni del Caffè Letterario di Lugo

La rassegna ’Caffè Letterario’ compie 20 anni. La nuova edizione che si aprirà lunedì 2 ottobre con il primo di 18 incontri, porterà nuove collaborazioni, con Cna e gli Archivi Mazzini di Massa Lombarda, ed un gradito ritorno, quello del brindisi, interrotto dal Covid in poi, con i vini della cantina Cevico offerti al termine di ogni presentazione organizzata nella sua sede storica, l’hotel Ala d’Oro di Lugo. Il taglio del nastro della ventesima edizione avverrà proprio in casa del nuovo sponsor, la Cna di Lugo che metterà a disposizione la sua sala riunioni a partire dalle 21 di lunedì per la presentazione del libro ’Michele Ferrero’ scritto da Salvatore Giannella e dedicato al papà della Nutella.

A seguire, venerdì 6 ottobre, all’hotel Ala d’Oro, l’evento dedicato alla biografia di Rossini scritta da Andrea Chegai e introdotta dal Giovanni Barberini e, sabato 7 ottobre, l’inaugurazione, sempre all’interno dell’hotel, della prima delle due mostre legate a Caffè Letterario, la personale del pittore lughese Giuseppe Bedeschi dal titolo ’Il viaggio’, introdotta alle ore 18 dal curatore Carmine Della Corte. Il fitto programma che si protrarrà fino a mercoledì 13 dicembre, consentirà di avere come ospiti gli autori Luigi Ferrari (11 ottobre), Marco Antonio Bazzocchi (20 ottobre), Massimo Zanella e Vittorio Linfante (27 ottobre), Giorgio Gualdrini (3 novembre), Silvia Calderoni (8 novembre), Stefano Privato (10 novembre), Massimo Cotto (17 novembre), Matteo Cavezzali (22 novembre), Eleonora Mazzoni (24 novembre), Emilio Gentile (1 dicembre), Iacopo Gardelli (6 dicembre), Mara Famularo (13 dicembre).

Fra gli eventi che usciranno dalla sede storica, sono compresi la maratona letteraria ’Manzoni vs Leopardi’ che avrà luogo il 21 ottobre nel teatro dell’associazione culturale ’Entelechia’ di via Quarantola, 321 e la presentazione del volume ’Il design del tessuto italiano’ organizzata il 27 ottobre all’interno degli Archivi Mazzini di Massa Lombarda, luogo in cui sono state realizzate le immagini utilizzate nel libro.

Altri appuntamenti si svolgeranno anche presso la biblioteca Trisi con la quale la rassegna collabora da tempo. Sabato 25 novembre aprirà anche la seconda delle mostre in programma dal titolo ’Momenti’ che, all’Ala d’Oro, porterà le opere dell’ artista Mi Hee Cho. Per finire, l’11 novembre si svolgerà l’attesa serata conviviale dedicata al nuovo recital di Gianni e Paolo Parmiani dal titolo ’In vino veritas’.

Monia Savioli