I vent’anni di ’Giovani in Musica’. L’apertura affidata al piano di Laneri

La magia della musica classica abbinata all’energia e all’entusiastico talento dei giovani. Sono i segreti da vent’anni di Giovani in Musica, la rassegna promossa dall’Associazione Musicale Angelo Mariani di Ravenna e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che porta nell’atmosfera della Sala Corelli del Teatro Alighieri le giovani generazioni di oggi e gli artisti e i maestri del futuro. Sono otto gli appuntamenti. Si inizia domenica alle 21 con Olaf John Laneri, musiche di Fryderyk Chopin: catanese, laureato ai concorsi internazionali di Monza, Tokyo e Hamamatsu, Laneri è vincitore nel 1998 della 50ma edizione del prestigioso concorso ‘F. Busoni’ di Bolzano. Uscito nel novembre 2015 un suo cd con musiche di Brahms per la Universal e nel settembre 2019 un cd con il trio Gustav dei due Trii di Mendelssohn per la Da Vinci. E’ docente di pianoforte presso il Conservatorio di Venezia. Dopo il docente, mercoledì 4 settembre alle 18 sarà la volta degli allievi della Master di pianoforte di Olaf John Laneri a esibirsi nella Sala Corelli. Seguiranno poi venerdì 6 settembre alle 21 Alessandra Ammara, che la critica definisce una delle più complete pianiste viventi, con musiche di Debussy, sabato 7 settembre alle 18 i concerti degli allievi della Master di pianoforte di Alessandra Ammara; martedì 10 settembre alle 21 la lezione – concerto di Stefan Milenkovich, violinista di un virtuosismo abbagliante e di una finissima ricerca musicale, con musiche di Bach, cui seguirà il concerto dei suoi allievi mercoledì 11 settembre h 18. Sabato 14 infine doppio grande appuntamento, alle 18 con il concerto degli Allievi della Master di Piero Bonaguri e alle 21 ‘La musica prima di tutto’, un incontro concerto dedicato a Oscar Ghiglia, una serata particolare in onore del grande maestro di chitarra scomparso purtroppo nel marzo scorso, un appuntamento al quale prenderanno parte con testimonianze dirette di persone che hanno vissuto con lui importanti esperienze e che lo racconteranno con il linguaggio impareggiabile della musica. Piero Bonaguri, Andrea Dieci, Fabio Renda e Beniamino Trucco interverranno assiema ad Antonin Vercellino, autore della biografia di Oscar Ghiglia, Stefano Jacoviello in rappresentanza dell’Accademia Chigiana e Amalia Ramirez, direttrice del prestigioso marchio di chitarre. Il costo del biglietto per i concerti è di 5 euro, per info contattare l’Associazione Mariani allo 0544/39837 oppure la biglietteria del Teatro Alighieri allo 0544/249244.