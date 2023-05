I vestiti da salvare La merce di due negozi lavata dai volontari "Recuperata al 60%"

Da domenica si incontrano tutti i giorni nel cortile interno di un palazzo storico, nella zona del centro non invasa dall’acqua. E insieme, con spirito di gruppo, lavano i vestiti: li tengono in ammollo e li strofinano a mano per togliere il fango, poi li mettono in lavatrice e asciugatrice e infine li stirano. È una bella squadra quella che si è creata per aiutare Denis Beoni, che lavora per recuperare i vestiti dei suoi due negozi Undercolors of Benetton (la linea di intimo e pigiami del celebre marchio) di Faenza e Lugo. Lo spazio è stato messo a disposizione da un caro amico di Beoni, Stefano Amedei, il parrucchiere che ha il proprio salone al piano terra del palazzo, in via Zucchini. "Tra i due negozi avevo 62mila euro di merce a prezzo di acquisto – dice Beoni – a cui si aggiungono i danni all’arredamento. Il negozio di Faenza, in corso Saffi, è il più devastato, e tra l’altro il magazzino si era allagato anche a inizio mese perché durante la prima alluvione le fogne davanti all’ingresso avevano smesso di ricevere acqua. E per fortuna nell’ultima alluvione non si è rotta la vetrina: si è salvata solo la mia perché quella sera, nella foga di fuggire dopo aver attaccato una pompa in magazzino, ho dimenticato la porta aperta. A Lugo è andata meglio, lì è arrivato circa mezzo metro d’acqua, più bassa e con meno forza e meno fango rispetto a Faenza".

Beoni già all’indomani del disastro ha descritto la situazione anche su Instagram. E così agli amici si sono aggiunte tante altre persone, volontari che hanno visto il danno e hanno voluto dare una mano: si è formato un gruppo di una quindicina di persone. "Non mi aspettavo questo impatto, ci sono anche tre ragazze venute da Bologna col loro ferro da stiro – racconta Beoni –. Ora siamo riusciti a lavare tutto e a fare una selezione, ho salvato il 60% della merce. Il resto è irrecuperabile, parliamo di circa 3.000 pezzi. Oggi (ieri, ndr) facciamo un tentativo: una bancarella con i capi lavati ma rovinati a offerta libera, davanti al negozio di Faenza". Prima di riaprire, invece, servirà tempo: "In corso Saffi non ho ancora la luce. Benetton contribuirà a fornirmi l’arredamento nuovo, ma è difficile dire quando potrò ripartire: a fine giugno, nella migliore delle ipotesi".

Sara Servadei