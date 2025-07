I veterani volano sull’acqua

Due ori, un argento e un bronzo. Sono medaglie pesanti quelle vinte dai ‘veterani’ della Canottieri Ravenna ai Campionati italiani master che si sono svolti a Genova. Il primo titolo italiano lo ha vinto Donato Traversa nel quattro di coppia 43-54 mix, in formazione mista con il Caprera (Viviana Gaggio, Paola Paris e Andrea Rocca). Dopo avere vinto la batteria col miglior tempo complessivo, l’inedito quartetto si è aggiudicato la finale, chiudendo i 1.000 metri di percorso in 3’27“89, quasi sette secondi davanti a Sportinsieme e Caprera 2. Il secondo titolo, sempre in equipaggio misto, lo ha vinto Matteo Rosetti nell’otto B a bordo dell’equipaggio dell’Armida, che ha tagliato il traguardo in 3’15“14.

Donato Traversa e Matteo Rosetti (nella foto a destra), dopo avere vinto un oro a testa, hanno unito le forze, conquistando il bronzo nel doppio B. La coppia romagnola, preceduta da Murcarolo e Pontedera, ha chiuso in 3’26“28. La medaglia d’argento se l’è aggiudicata Filippo Laghi (nella foto sopra il primo da sinistra) con una maiuscola prova nel singolo C. Solo Savino del Civitavecchia è riuscito a precedere l’atleta ravennate che, col tempo di 4’02“30 ha ottenuto il secondo posto.

La Canottieri Ravenna si prepara ora per ospitare l’evento clou della stagione remiera nazionale, ovvero i Campionati italiani assoluti, junior, pesi leggeri e para rowing, che si terranno alla Standiana nel prossimo weekend.