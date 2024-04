I vincitori del 18esimo torneo del Sindacato Autonomo Polizia

Domenica scorsa, a Cervia, si è disputata la gara ciclistica Granfondo Internazionale ‘La via del sale’, nell’ambito della quale il Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Ravenna ha organizzato il trofeo ’Sap – SportRavenna’, una speciale classifica riservata a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate. Inoltre è stato assegnato il trofeo Cesp per l’appartenente alla Polizia meglio classificatosi sul percorso lungo, e a incerlo è stato Davide Zaniboni, in servizio al Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna.

La gara per il trofeo Sap prevedeva la scelta tra due percorsi: uno medio da 105 km o uno lungo da 152 km. Ecco i primi classificati: per il percorso medio donne, Vanessa Gentilotti della Polizia stradale di Guardamiglio; per il percorso medio uomini, Alessandro Torini della Polizia stradale di Riccione; per il percorso lungo uomini Andrea Benevieri, dell’Esercito Italiano.