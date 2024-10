’I Visionari’, il progetto teatrale per selezionare gli spettacoli Il progetto partecipativo dei ’Visionari’ torna a Ravenna con la chiamata pubblica di ’ErosAntEros’ per creare un gruppo di spettatori attivi e selezionare spettacoli per il Polis Teatro Festival 2025. Iscrizioni entro il 5 dicembre 2024.