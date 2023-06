I volontari che cucinano per sfollati e soccorritori

Continua ininterrottamente il volontariato a Casola Valsenio. Gli infaticabili delle numerose associazioni casolane indistintamente, e senza sosta dal 2 maggio scorso stanno infatti mantenendo attiva la struttura fissa delle feste. Cucina e tensostruttura che erano solite ospitare le sagre di paese da un mese a questa parte rifocillano e ospitano gli sfollati, gli evacuati e i soccorritori. Militari, agenti di polizia locale, Vigili del Fuoco, e tecnici transitano dalla provinciale a qualsiasi ora e negli orari prestabiliti una volta giunti al punto di ristoro trovano una mensa organizzata di tutto punto. All’ingresso della cambusa c’è un blocchetto con il menu del giorno, al bancone ci si divide tra chi serve le bevande, chi i primi, chi i secondi, chi le insalate e le piadine farcite. Frutta e barrette energetiche si trovano poco prima dell’uscio.

"Questa è una struttura fissa gestita dalla Pro Loco che di solito la mette a disposizione delle associazioni per le iniziative locali–- spiega Loredana Nati, la coordinatrice del servizio –. Siamo nell’ordine delle migliaia di pasti serviti in un mese. In media siamo stati sempre tra i 10 e i 15 volontari al giorno e siamo in grado di preparare circa 600 pasti quotidianamente tra colazione, pranzo e cena". A fare la spesa ci pensano i comuni e le associazioni stesse. Le provviste inoltre sono arrivate da ogni parte della provincia, della regione e anche da altre zone d’Italia. "Abbiamo scatolame a sufficienza, ma cominciano a scarseggiare gli alimenti freschi come frutta, verdura e carne - racconta Paolo, volontario al bancone -. Siamo al servizio della palestra qui accanto, che nei primi tempi (e anche di recente a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, nda) ha ospitato gli evacuati, nonchè i soccorritori". Tra i volontari ci sono anche alcune persone che hanno subìto in prima persona l’evacuazione: "Non ho potuto servire qui dalle prime fasi perchè anche io ho ricevuto l’ordinanza di evacuazione" racconta una volontaria, cui se ne aggiunge un’altra, grembiule indosso e occhi lucidi: "Abbiamo vissuto quel momento malissimo. Per cinque giorni non abbiamo potuto utilizzare telefono e internet perchè era saltata la rete, e per parlare bisognava spostarsi verso Riolo Terme. Ci sono state anche alcune case che sono state interessate dalle frane, per fortuna non c’erano persone all’interno".

A un mese di distanza dalla prima alluvione, i volontari continuano a rimboccarsi le maniche, facendo del proprio meglio, e forse anche più di quanto i soccorritori potessero immaginare di trovare. "Siamo ben organizzati - conclude nuovamente il volontario Paolo -, ci hanno chiesto di mantenere attivo il centro fino alla fine di giugno, con obiettivo mese per mese". Ci vorrà molto tempo infatti per ripristinare la viabilità circostante. "Supponiamo che la prospettiva sia di tenere attiva la struttura fino a settembre" concludono.

