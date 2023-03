I volontari del don Bosco passano per i viveri Chi non è a casa può consegnarli in due punti

Pomeriggio di solidarietà oggi a Russi. Come avviene da anni, i ragazzi dell’oratorio don Bosco passeranno casa per casa, per raccogliere alimenti per la Caritas locale. Sono 150 i volontari che dalle 14.30 suoneranno i campanelli chiedendo una spesa di prodotti a lunga conservazione come caffè, zucchero, biscotti, tonno, pelati, pasta, farina, olio, scatolame e latte. Chi non è a casa ma vuole fare una donazione può portarla al punto di raccolta al circolo Jolly in via Cavour oggi pomeriggio o domani nella sala Gordini in via Maccabelli, a fianco della chiesa di Sant’Apollinare. "Sono 150 i ragazzi coinvolti – afferma don Emanuele Casadio, della parrocchia di Sant’Apollinare –: quest’anno poi saremo anche fuori dai supermercati Coop e Conad, come in autunno per la colletta del Banco Alimentare. I russiani sono generosi, negli ultimi anni abbiamo raccolto una trentina di quintali di alimenti". Il frutto della raccolta viene poi distribuito da una quindicina di volontari della Caritas: "Sono 95 i nuclei familiari seguiti, il 60% sono italiani. Ci sono famiglie giovani, molti bambini, e anziani anche soli. Persone in difficoltà per aver perso il lavoro o in condizione di grande fragilità". Gli alimenti sono poi distribuiti martedì dalle 9 alle 12 e venerdì dalle 14.30 alle 17, nella sede della Caritas in via Cavour, alle persone seguite dal Centro di ascolto diocesano. Per il ritiro occorre aver fatto un colloquio con le volontarie del Centro di ascolto, che verificano lo stato di necessità e le modalità di aiuto.