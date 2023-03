I volontari dell’Acr di Alfonsine hanno pulito la pialassa Baiona

Continua con successo l’attività dei volontari dell’Acr (acronimo dell’Associazione per la Difesa e la Promozione della Cultura Rurale) alle giornate ecologiche organizzate nelle varie parti d’Italia. "Domenica scorsa – spiega Enrico Garavini, responsabile della Sezione Acr di Alfonsine – nell’ambito di una giornata ecologica promossa dalla Sezione Confavi di Ravenna, una cinquantina di volontari sono partiti dall’area di Calallo Felice a Porto Corsini per poi raggiungere la Pialassa Baiona. La zona è stata setacciata da cacciatori, pescatori, agricoltori, cittadini e famiglie di volontari, raccogliendo una enorme quantità di rifiuti come plastica polistirolo, vecchi pneumatici, legname, carta, vetro, lattine e tanto altro ancora. Rifiuti che purtroppo spesso abbandonano proprio coloro che criticano le nostre sane passioni a contatto con la natura non facendo però nulla di concreto per l’ambiente. Senza l’intervento di volontari queste zone sarebbero lasciate in una sorta di abbandono. Aree che dovrebbero essere tutelate e gestite in altro modo da persone competenti perché sono un patrimonio di tutti. Noi siamo disposti a collaborare e attendiamo un riscontro per sederci attorno un tavolo". L’Associazione per la Difesa e la Promozione della Cultura Rurale fa sapere che metterà in campo altre iniziative sul territorio promuovendo l’insegnamento ai bambini, facendo conoscere la natura e "dimostrando con azioni pratiche il valore delle nostre passioni a difesa dell’ambiente".

lu.sca.