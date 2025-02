I volontari dell’Oasi puliscono l’ambiente

Vedere tassi, istrici, faine, ma anche scoiattoli, picchi o poiane non è raro nelle campagne che attorniano le città e i paesi della Bassa Romagna, anche se in molti forse non ci fanno caso e, soprattutto i bambini, non sanno di essere circondati da tante specie autoctone. C’è un luogo a Villa San Martino, la piccola Oasi di Lilly e i Vagabondi, dove i volontari che la gestiscono hanno il preciso scopo di far scoprire ai piccoli e alle loro famiglie la meravigliosa varietà di specie animali, ma anche vegetali che si possono trovare dalle nostre parti. "Svolgiamo un’attività di divulgazione di tematiche ambientali - spiega la presidente dell’associazione ‘Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi’, Elena Del Pane -, senza però assumere posizioni estremiste. Crediamo che conoscendo e portando rispetto per quello che ci circonda si possano poi fare scelte più consapevoli di tutela, protezione e valorizzazione dell’ambiente". Due ettari di prati, piante, un piccolo laghetto, che sono teatro di visite guidate e altre iniziative che si sviluppano soprattutto con l’arrivo della bella stagione. "L’associazione ha gestito in questi anni anche il parco Bucci e il Tondo a Faenza – spiega Del Pane –, ma è scaduta la convenzione e non abbiamo voluto partecipare alla nuova gara di gestione: troppa burocrazia per un’associazione di volontariato". Sono in 47 i soci che si suddividono nelle varie iniziative che l’associazione porta avanti. Oltre alla gestione dei parchi e dell’Oasi, in questi anni si è sviluppato anche il progetto ‘Verde Pulito’. "Si tratta di andare a pulire parti della città, parchi, strade dai rifiuti che vengono lasciati a terra – illustra la presidente –. È un’azione che molti di noi facevano già prima per conto loro, ma che abbiamo voluto strutturare in un vero e proprio servizio. Non lo svolgiamo in gruppo, se non in rare occasioni, ma ogni volontario può realizzarlo quando vuole, anche a seconda delle segnalazioni che arrivano. Per esempio ieri un nostro socio è andato nella zona del PalaCattani". L’associazione non ha ancora elaborato i dati relativi alla raccolta del 2024, ma negli anni 2022 e 2023 tra Faenza e Lugo i volontari hanno pulito dalle strade e dai parchi delle città oltre 22 tonnellate di rifiuti, tutti regolarmente insacchettati, a parte quelli ingombranti, per essere messi a disposizione per il ritiro e lo smaltimento da Hera. Ora si stanno predisponendo le attività per l’inizio della stagione alla piccola Oasi, il cui calendario di iniziative sarà annunciato nella loro pagina Facebook che prende il nome dall’associazione.

Matteo Bondi