I volontari Ior sabato in piazza coi doni solidali

Il panettone artigianale da 1 kg targato Flamigni, senza canditi ma con uvetta sultanina; una box con prodotti Alce Nero per creare con le proprie mani una ottima torta al cioccolato e marmellata agli agrumi, con tanto di videoricetta dello chef Simone Salvini da seguire passo passo; una scatola con praline Gardini, azienda forlivese pluripremiata a livello internazionale per la qualità del suo cioccolato; i biglietti della Lotteria solidale, che mettono in palio in totale 66 premi tra cui 3 automobili sulle tre province romagnole. Il Natale dell’Istituto Oncologico Romagnolo non è mai stato tanto ricco di proposte per un regalo che faccia concretamente la differenza: tutto il ricavato sarà infatti utilizzato per sostenere la ricerca scientifica portata avanti nei laboratori dell’Irst “Dino Amadori” Irccs di Meldola, per garantire ai pazienti trattamenti di precisione, personalizzati e che diano loro le migliori prospettive di cura. Una grande campagna che terminerà, come da tradizione, con l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria nel giorno della Befana, il 6 gennaio; che ha già visto il proprio start, con tutti i “prodotti solidali” presenti nelle varie sedi Ior sparse sul territorio e già disponibili; ma che vivrà un momento speciale sabato quando i volontari della no-profit scenderanno in una ventina di postazioni nevralgiche della Romagna con i loro coloratissimi banchetti. Ravenna, Massa Lombarda, Riolo Terme, Lugo, Faenza, Cattolica, Cesena, Forlì, Imola, Morciano, Riccione e Rimini: gli stand toccheranno ben dodici città, in varie location, il cui elenco si trova online all’indirizzo https:www.ior-romagna.itiniziative-ed-eventinatale-solidale-ior. Chiunque potrà continuare a trovare le idee regalo in tutte le sedi per tutto il periodo che ci porta verso le festività natalizie e online all’indirizzo https:shop.ior-romagna.itnatale.html.