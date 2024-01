I volontari ogni mercoledì al ’Santa Maria delle Croci’

Il Tribunale dei diritti del malato è aperto al pubblico il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, nella sua sede all’ospedale di Ravenna. Può essere contattato scrivendo a cittadinanzattiva.tdm@ausl.ra.it. Dopo un primo confronto con i volontari si può compilare una relazione in merito al problema che si intende evidenziare, al quale può fare seguito una risposta da parte del reparto o un confronto con il primario. Per effettuare una segnalazione non occorre essere stati pazienti in cura: "Recentemente ci ha contattato un donatore di sangue per segnalare come il turno per cui aveva prenotato sia slittato in avanti nella giornata – spiegano –. Può apparire un disguido di lieve entità, ma non semplice da risolvere per chi dona il sangue dopo aver preso un permesso, e che in ogni caso, come nella altre situazioni che gestiamo, mette in evidenza le carenze d’organico".

f.d.