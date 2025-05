’I Voltagabbana’, tutti da ridere. C’è la Compagnia del Buon Umore

Alle 21, al circolo De Gasperi di via Chiesuola 97, a Chiesuola di Russi, la Compagnia del Buon Umore, proporrà ’I voltagabbana’, commedia in dialetto del riminese Guido Lucchini. Una storia di prorompente umanità, brillante e ambientata nella Romagna degli anni ’50. Un’epoca in cui gli ideali politici erano molto marcati e radicati nella società italiana. La storia ruota attorno ad una famiglia operaia, i cui membri, pur professando apertamente la loro fedeltà a un determinato partito politico, sono in realtà disposti a cambiare idea e schieramento politico quando giunge notizia di una cospicua ed inattesa eredità proveniente dall’Arizona.

La regia è di Cesare Flamigni.