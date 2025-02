Iacopo Gardelli, doppio incontro. Presenterà il romanzo ’L’Alsìr’

Doppio appuntamento con lo scrittore Iacopo Gardelli, impegnato nella presentazione del suo libro d’esordio ’L’Alsìr’ (edito da Fernandel). Il primo incontro sarà oggi, alle 17, presso il Centro Culturale Venturini di Massa Lombrade e l’autore dialogherà con Elisabetta Sangiorgi.

Sabato invece Gardelli sarà, alle 16.30, presso la Sala Azzurra di piazza Lieto Pezzi a Villanova di Bagnacavallo, e questa volta parlerà del suo libro con Ada Sangiorgi il suo libro d’esordio “L’Alsìr. Romanzo balneare”. L’ Alsìr è uno stabilimento balneare della riviera romagnola. È qui che, a partire dagli anni Novanta, due famiglie di diversa estrazione sociale si ritrovano vicine d’ombrellone: da una parte i Montanari, romagnoli di origine proletaria, dall’altra i Malagola, benestanti milanesi. Un’estate dopo l’altra, in un arco temporale lungo vent’anni, il romanzo segue il mutare degli equilibri fra le due famiglie e i contemporanei cambiamenti politici e sociali del nostro paese. In una lingua inedita e meticcia, ’L’Alsìr’ racconta una riviera romagnola lontana dal vitalismo stereotipato in cui spesso è descritta e un’Italia ormai avviata al fallimento politico ed economico, sempre più disorientata e accartocciata su se stessa.

Iacopo Gardelli è nato nel 1990 a Ravenna, dove vive e lavora. Dopo una laurea in filosofia si è dedicato alla scrittura, al teatro, al giornalismo e all’insegnamento. Collabora con quotidiani locali e riviste. Ha scritto articoli, spettacoli e monologhi teatrali. Questo è il suo primo romanzo.