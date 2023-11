Iadicicco ai domiciliari. Il Gip: vittima complice: "È entrato in casa sua per aggredirlo ancora"

L’episodio è certamente grave, ma la vittima ci ha messo del suo. Si possono riassumere così le motivazioni che hanno portato il Gip di Ravenna, Corrado Schiaretti, a disporre la scarcerazione, disponendo gli arresti domiciliari, di Mario Antonio Iadicicco, il 63enne originario della provincia di Latina, bloccato la notte del 20 settembre scorso per l’omicidio del 47enne ravennate Christian Battaglia. A chiedere e ottenere una misura meno afflittiva rispetto alla custodia carceraria era stato il legale dell’arrestato, avvocato Francesco Furnari. L’omicidio si era consumato nell’alloggio di via Cura in cui vive Iadicicco: qui Battaglia lo aveva raggiunto dopo che i due avevano avuto una violenta lite in strada, innescata da un banale sfottò.

Nella vicenda, osserva il giudice per le indagini preliminari, "ha rivestito il ruolo di protagonista la stessa vittima", Battaglia, il quale, dopo avere aggredito, due ore prima, Iadicicco in piazza Baracca, "si è introdotto con violenza nella sua abitazione, pur disarmato, ma con il chiaro intento di ledere l’integrità fisica" del padrone di casa. Quest’ultimo, mentre si trovava in cucina, "ha reagito impugnando un coltello" e, dopo avere invitato l’intruso Battaglia ad andarsene vedendosi aggredito, "gli ha sferrato l’unica coltellata, poi risultata fatale". Il difensore, avvocato Furnari, nell’istanza di modifica della misura cautelare, sottolineava come Iadicicco, impaurito da quella seconda aggressione, possa avere semmai ecceduto nella difesa, dopo che Battaglia era riuscito a trovarne la casa. Il Gip precisa che sarà compito del processo fare luce sui dettagli ai fini della qualificazione giuridica del fatto, in termini di omicidio volontario, legittima difesa o eccesso colposo. Ma già da ora evidenzia come "l’azione non sia stata sorretta da un dolo di elevata intensità". E come i fatti siano avvenuti nella casa dell’indagato, che peraltro versava in una obiettiva condizione di pericolo. Iadicicco, peraltro, neppure a fronte di un’aggressione subita, avendo ricevuto una bottigliata in testa, "non aveva manifestato alcun contegno aggressivo o ritorsivo nei confronti del Battaglia, che prima era stato il suo aggressore".

Per questo il giudice ritiene che l’indagato, 63enne, privo di precedenti per atti violenti e in condizione di salute malferma, difficilmente potrebbe ripetere condotte aggressive nei confronti di terzi. Si è trattato, insomma, di "un impulso istantaneo ed estemporaneo, che pure ha prodotto un evento di estrema gravità".

Lorenzo Priviato