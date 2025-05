Iannucci entra nel ‘parlamentino’: "Faremo opposizione critica"

Sulla soglia del consiglio comunale fino a oltre la mezzanotte, Marisa Iannucci riesce a entrare nel ‘parlamentino’ della città e ha parole positive sul percorso fatto fino alle elezioni: "Avere unito la sinistra a Ravenna è un ottimo risultato politico, una piccola grande conquista, continueremo a lavorarci e a tenere insieme la nostra proposta unitaria". La 54enne ricercatrice e docente, sulla cui candidatura a sindaca di Ravenna hanno trovato l’intesa le 4 ‘anime’ della sinistra (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Ravenna in Comune e Partito Comunista), ha oscillato tra il 2,98 e il 3,02% finale che le permette di entrare in consiglio comunale. "Il nostro obiettivo – afferma Iannucci – è sempre stato questo. Quello che vogliamo fare è stimolare l’Amministrazione ad avere una maggiore attenzione verso il territorio, l’ambiente, la transizione energetica, la giustizia sociale, la questione del lavoro. Questi sono i nostri temi e li abbiamo spiegati molto bene in campagna elettorale".

L’alternativa a sinistra del Pd, come si è sempre presentata, garantisce nelle parole di Iannucci "massima collaborazione anche se su temi importanti, quali questione ambientale e degli appalti, abbiamo una nostra visione. Occorre lavorare tutti insieme". E precisa: "Faremo un’opposizione critica, intelligente e costruttiva".

Riguardo al risultato complessivo delle elezioni Iannucci sostiene che "fosse abbastanza scontato, non sono sorpresa, il voto è quello e si prende atto del voto. Quello che devo sottolineare è il dato drammatico dell’astensionismo: già il nostro sistema elettorale non aiuta, visto che non c’è rappresentatività proporzionale al voto, poi se va alle urne il 50% degli aventi diritto la rappresentatività diminuisce ulteriormente, è un problema di democrazia. Quello dell’astensionismo è un messaggio forte che arriva alla politica, bisogna assolutamente riportare a votare le persone".

Sul nuovo sindaco Alessandro Barattoni la 54enne ricercatrice e docente dice: "Non l’ho ancora incontrato ma gli faccio le mie congratulazioni. Sarà il nostro sindaco, gli auguro di fare un buon lavoro per Ravenna. Continuerò a esprimere criticità se ci saranno, speriamo che venga ascoltata anche la parte di elettori che ha espresso la sua opinione alternativa".

Milena Montefiori