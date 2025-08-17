Iat, accolti 80 turisti in un mese di lavoro

L’ufficio Iat di Pinarella fa un bilancio dopo il primo mese dalla sua inaugurazione. Da diverso tempo la località ne chiedeva l’apertura per soddisfare la necessità richiesta di informazione da parte soprattutto di turisti ma anche di residenti. A riassumere le prime settimane di attività è la volontaria Ilenia Manganelli che gestisce il punto.

Lo Iat di Pinarella è aperto da poco, quali sono le principali richieste?

"L’ufficio Iat di Pinarella non è solo un classico punto Iat, ma sede della Pro Loco Pinarella Village e quindi offre non solo informazioni turistiche ma anche un supporto strategico per l’organizzazione degli eventi promossi dall’associazione. Si conferma un trend in crescita: il turismo non si limita più solo a mare e spiaggia, ma include sempre più frequentemente interesse per città d’arte, mostre e oasi naturalistiche, a dimostrazione di una domanda turistica in continua evoluzione".

Chi richiedeva maggiormente un ufficio Iat?

"L’idea di aprire un ufficio Iat a Pinarella è nata dalla collaborazione tra tutte le realtà associative del territorio. Si avvertiva la necessità di creare un punto di riferimento in grado di facilitare il dialogo e il coordinamento tra operatori turistici, associazioni, albergatori, commercianti, ristoratori, stabilimenti balneari e cittadini".

Come stanno andando le prenotazioni a Pinarella e quali sono le previsioni per questi giorni?

"La stagione è partita con ottimi risultati, grazie ai ponti di primavera che hanno visto una buona affluenza. Eventi come la Sagra della Seppia e il Festival Internazionale degli Aquiloni, uniti al bel tempo di aprile, hanno sicuramente contribuito al successo iniziale. Il mese di maggio ha registrato un leggero rallentamento, ma le temperature elevate dell’ultima settimana di giugno hanno riportato i turisti sulla nostra riviera, in particolare nei fine settimana. Tradizionalmente, agosto è il mese con il maggior numero di presenze, e ci auguriamo che anche quest’anno confermi questa tendenza. Per valutare concretamente l’andamento della stagione, sarà però necessario analizzare i dati a fine estate".

L’ufficio sarà aperto anche in inverno?

"Me lo auguro. L’organizzazione di un calendario eventi efficace richiede una pianificazione anticipata, che deve necessariamente avvenire nei mesi invernali, per poter essere poi promossa e condivisa con operatori turistici, cittadini e potenziali visitatori in tempo utile. Stiamo monitorando attentamente il funzionamento dell’ufficio, così da poter presentare alla cittadinanza un bilancio concreto sull’utilità di questo presidio e proporre eventuali migliorie per la Pro Loco Pinarella Village e, più in generale, per la comunità di Pinarella".

Qualche dato?

"Nel primo mese di attività, abbiamo accolto e fornito informazioni a 81 turisti e 11 operatori per lo più albergatori. Le richieste sono state così suddivise: 43 turisti hanno richiesto locandine e brochure sugli eventi e le iniziative culturali di Cervia e dei paesi limitrofi; 20 turisti si sono informati sui trasporti, in particolare per San Marino, Mirabilandia, i bus a lunga percorrenza e i treni della riviera; 12 turisti hanno richiesto informazioni sui parchi tematici, come Mirabilandia e Fiabilandia; 6 turisti sono stati indirizzati verso visite guidate a Ravenna e Rimini. Per gli operatori le richieste sono di mappe e brochure informative per eventi e informazioni su escursioni".

Ilaria Bedeschi